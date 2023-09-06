الاحتلال يخطر بهدم منازل ومنشآت في قراوة بني حسان غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم منازل ومنشآت في قراوة بني حسان غرب سلفيت
التاريخ
9/6/2023 6:12:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم عدد من المنازل والمنشآت والأسوار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان، إبراهيم عاصي لـلوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الجهة الغربية من البلدة، وداهمت عددا كبيرا من المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية فيها، ووجهت إخطارات بهدمها، دون التمكن من حصر عدد هذه الإخطارات.
وقال عاصي، إنه أُبلغ عن إخطار منزل و3 منشآت حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
يتبع..
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