Wednesday, 06 September 2023 05:39 GMT

الاحتلال يخطر بهدم منازل ومنشآت في قراوة بني حسان غرب سلفيت

9/6/2023 6:12:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم عدد من المنازل والمنشآت والأسوار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان، إبراهيم عاصي لـلوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الجهة الغربية من البلدة، وداهمت عددا كبيرا من المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية فيها، ووجهت إخطارات بهدمها، دون التمكن من حصر عدد هذه الإخطارات.

وقال عاصي، إنه أُبلغ عن إخطار منزل و3 منشآت حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

يتبع..

MENAFN06092023000205011050ID1107016180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث