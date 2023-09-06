الاحتلال يخطر بهدم منازل ومنشآت في قراوة بني حسان غرب سلفيت

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان، إبراهيم عاصي لـلوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الجهة الغربية من البلدة، وداهمت عددا كبيرا من المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية فيها، ووجهت إخطارات بهدمها، دون التمكن من حصر عدد هذه الإخطارات.

وقال عاصي، إنه أُبلغ عن إخطار منزل و3 منشآت حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

يتبع..