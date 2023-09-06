كويرنيكوس: قد يكون 2023 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق

كويرنيكوس: قد يكون 2023 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق
التاريخ
9/6/2023 6:12:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
باريس/PNN- رجّح مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي للتغير المناخي "أن يكون عام 2023 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق، نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات".
وأشار إلى أن معدل الحرارة العالمي في الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل أعلى مستوى له حتى الآن.
من جهته، عقّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تصريحات "كوبرنيكوس" بالقول: إن "الانهيار المناخي قد بدأ".
وأوضح غوتيريش أن "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض"، مؤكدا أن العلماء حذروا منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري.
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