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كويرنيكوس: قد يكون 2023 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق

9/6/2023 6:12:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN- رجّح مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي للتغير المناخي "أن يكون عام 2023 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق، نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات".

وأشار إلى أن معدل الحرارة العالمي في الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل أعلى مستوى له حتى الآن.

من جهته، عقّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تصريحات "كوبرنيكوس" بالقول: إن "الانهيار المناخي قد بدأ".

وأوضح غوتيريش أن "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض"، مؤكدا أن العلماء حذروا منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري.

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