كويرنيكوس: قد يكون 2023 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق

وأشار إلى أن معدل الحرارة العالمي في الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل أعلى مستوى له حتى الآن.

من جهته، عقّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تصريحات "كوبرنيكوس" بالقول: إن "الانهيار المناخي قد بدأ".

وأوضح غوتيريش أن "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض"، مؤكدا أن العلماء حذروا منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري.