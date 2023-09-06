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أسهم مانشستر يونايتد تتهاوى في بورصة نيويورك بعد إشاعة إيقاف بيع النادي

9/6/2023 6:12:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- تراجعت قيمة نادي "مانشستر يونايتد" الإنكليزي في بورصة نيويورك بأكثر من 700 مليون دولار، بعد تقرير إعلامي بريطاني أفاد بأن المالكين أوقفوا خطط بيع النادي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مالكي يونايتد، عائلة غلايزر، أخرجوا النادي من السوق بعد فشلهم في جذب عرض يلبي السعر المطلوب.

وأدّ هذا الإعلان إلى انخفاض القيمة السوقية للمجموعة بنسبة 18.22% في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض للإدراج في جلسة واحدة منذ الاكتتاب العام عام 2012.

ووفقا للصحافة البريطانية، فإن العارضَين الرئيسَين لشراء النادي - الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي أسس شركة الكيماويات العملاقة إنيوس، والمصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، قدما عرضَين قدرا من خلاله قيمة يونايتد بحوالي خمسة مليارات جنيه إسترليني، أو ما يوازي 6.3 مليار دولار.

وتمتلك عائلة غلايزر حوالي ثلثي رأس مال النادي، ولكن جميع حقوق التصويت تقريبًا.

وتبلغ القيمة السوقية لمانشستر يونايتد حاليًا 3.15 مليار دولار، أي أقل من نصف السعر المطلوب البالغ 7.5 مليار دولار، الذي حددته عائلة غلايزر للنادي.

وأشار موقع "90 دقيقة" المتخصص بكرة القدم إلى أن المناقشات لا تزال مستمرة بهدف بيع النادي، نقلاً عن مصادر قريبة من عائلة غلايزر والمشترين المحتملين.

واشترى نادي "الشياطين الحمر" تدريجياً بين عامي 2003 و2005 رجل الأعمال الأميركي مالكولم غلايزر، الذي نقل أسهمه إلى أبنائه الستة عند وفاته في عام 2014.

وأعلن المالكون في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أنهم يفكرون في بيع أسهم بطل أوروبا ثلاث مرات.

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