أسهم مانشستر يونايتد تتهاوى في بورصة نيويورك بعد إشاعة إيقاف بيع النادي
التاريخ
9/6/2023 6:12:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- تراجعت قيمة نادي "مانشستر يونايتد" الإنكليزي في بورصة نيويورك بأكثر من 700 مليون دولار، بعد تقرير إعلامي بريطاني أفاد بأن المالكين أوقفوا خطط بيع النادي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مالكي يونايتد، عائلة غلايزر، أخرجوا النادي من السوق بعد فشلهم في جذب عرض يلبي السعر المطلوب.
وأدّ هذا الإعلان إلى انخفاض القيمة السوقية للمجموعة بنسبة 18.22% في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض للإدراج في جلسة واحدة منذ الاكتتاب العام عام 2012.
ووفقا للصحافة البريطانية، فإن العارضَين الرئيسَين لشراء النادي - الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي أسس شركة الكيماويات العملاقة إنيوس، والمصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، قدما عرضَين قدرا من خلاله قيمة يونايتد بحوالي خمسة مليارات جنيه إسترليني، أو ما يوازي 6.3 مليار دولار.
وتمتلك عائلة غلايزر حوالي ثلثي رأس مال النادي، ولكن جميع حقوق التصويت تقريبًا.
وتبلغ القيمة السوقية لمانشستر يونايتد حاليًا 3.15 مليار دولار، أي أقل من نصف السعر المطلوب البالغ 7.5 مليار دولار، الذي حددته عائلة غلايزر للنادي.
وأشار موقع "90 دقيقة" المتخصص بكرة القدم إلى أن المناقشات لا تزال مستمرة بهدف بيع النادي، نقلاً عن مصادر قريبة من عائلة غلايزر والمشترين المحتملين.
واشترى نادي "الشياطين الحمر" تدريجياً بين عامي 2003 و2005 رجل الأعمال الأميركي مالكولم غلايزر، الذي نقل أسهمه إلى أبنائه الستة عند وفاته في عام 2014.
وأعلن المالكون في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أنهم يفكرون في بيع أسهم بطل أوروبا ثلاث مرات.
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