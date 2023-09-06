الشرطة الإسرائيلية تعتقل مقدسيا أثناء عودته من السفر

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مقدسيا أثناء عودته من السفر
التاريخ
9/6/2023 6:12:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مواطنا مقدسيا أثناء عودته من السفر عبر مطار اللد بمدينة تل أبيب.
وأفادت مصادر محلية في قرية العيساوية شمال القدس المحتلة، بأن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة في مطار اللد اعتقلت محمد عبد درويش أثناء عودته من السفر.
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