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الشرطة الإسرائيلية تعتقل مقدسيا أثناء عودته من السفر

9/6/2023 6:12:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مواطنا مقدسيا أثناء عودته من السفر عبر مطار اللد بمدينة تل أبيب.

وأفادت مصادر محلية في قرية العيساوية شمال القدس المحتلة، بأن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة في مطار اللد اعتقلت محمد عبد درويش أثناء عودته من السفر.

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