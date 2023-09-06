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لليوم الثاني: الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير المنتجات

9/6/2023 6:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، أمام تصدير المنتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج، لليوم الثاني على التوالي، وسط تكبد التجار والشركات والمزارعين خسائر فادحة.

وأفاد مراسل الوكالة ارسمية، نقلاً عن اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع، بأن سلطات الاحتلال بدأت بمنع الصادرات من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم منذ أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، ويعمل فقط في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي.

وأدان الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات وضاح بسيسو، قرار سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من غزة إلى الضفة والخارج، واعتبره عقوبة جماعية تفاقم معاناة أهالي القطاع المحاصر.

من جهته، عبر رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عائد أبو رمضان، عن استنكار الغرفة العميق إزاء هذا القرار، مؤكداً أنه يشكل تصعيداً جديداً على سياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على القطاع لأكثر من ثمانية عشر عاماً، ويزيد معاناة أهالي القطاع.

يشار إلى أن غزة تصدّر إلى محافظات الضفة الغربية، يومياً عشرات الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والملابس والأثاث والسمك، إضافة إلى تصدير الحديد الخردة إلى أراضي عام 48.

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