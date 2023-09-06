فرصة للشراء.. انخفاض سعر الليرة الذهب محلياً دينارين
التاريخ
9/6/2023 6:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الرشادي والانجليزي بمقدار دينارين ، بالأردن اليوم الاربعاء ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا .
واكد ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان انخفاض سعر الاونصة الى ١٩٢٦ دولاراً عالميا ، تسبب بانخفاض نسبي على اسعار الذهب محلياً امس الثلاثاء وبمقدار 30 قرشاً .
واشار ديب ان الطلب على شراء الذهب يشهد ركوداً منذ مطلع الشهر الحالي .
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