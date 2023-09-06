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الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة

9/6/2023 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد أسعار الذهب عالمياً تقلبات صعوداً وهبوطاً، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، اليوم الأربعاء.

وجاء هذا التقلّب بالتزامن مع بقاء الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 6 أشهر، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة من المُرجح أن تظل مُرتفعة.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04%، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.05%.
ومن المُقرر أن يُصدر مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي في 20 من ايلول الجاري قراراً حول مسار أسعار الفائدة.

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