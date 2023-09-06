الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة

وجاء هذا التقلّب بالتزامن مع بقاء الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 6 أشهر، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة من المُرجح أن تظل مُرتفعة.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04%، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.05%.

ومن المُقرر أن يُصدر مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي في 20 من ايلول الجاري قراراً حول مسار أسعار الفائدة.

