الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة

الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة
التاريخ
9/6/2023 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تشهد أسعار الذهب عالمياً تقلبات صعوداً وهبوطاً، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، اليوم الأربعاء.
وجاء هذا التقلّب بالتزامن مع بقاء الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 6 أشهر، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة من المُرجح أن تظل مُرتفعة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04%، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.05%.
ومن المُقرر أن يُصدر مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي في 20 من ايلول الجاري قراراً حول مسار أسعار الفائدة.
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