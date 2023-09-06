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تجارة عمّان: التعاون الاقتصادي بين الأردن وباكستان دون مستوى الطموحات

9/6/2023 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إن التعاون الاقتصادي بين الأردن وباكستان دون مستوى الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية.

وبحث الحاج توفيق مع السفير الأردني الجديد في باكستان الدكتور معن خريسات، آليات تعزيز وتطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة بين البلدين.


وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، تناول اللقاء سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض.

وبيّن الحاج توفيق حرص القطاع التجاري والخدمي على زيادة وتعزيز مستورداته من المنتجات الباكستانية، ولاسيما اللحوم والأسماك والأرز والمواد النسيجية والألبسة، إلى جانب تصدير منتجات المملكة من صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وغيرها.

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