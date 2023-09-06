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انخفاض تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية في 8 أشهر

9/6/2023 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجّلت تعاملات شركات الوساطة المالية المُرخصة في بورصة قطر، انخفاضاً كبيراً خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت نسبته 31.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.


وبحسب بيانات، أوردها موقع بورصة قطر اليوم الأربعاء، فقد بلغت قيمة تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 170.5 مليار ريال (46.8 مليار دولار)، وذلك انخفاضاً من 248.6 مليار ريال (68.2 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.


ويعمل في بورصة قطر 7 شركات وساطة مالية، بعضها يعمل كشركات مستقلة، والبعض الآخر يتبع لبنوك تجارية.

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