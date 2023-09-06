المفوضية الأوروبية: التخلي عن الغاز الروسي بالكامل أمر شبه مستحيل
التاريخ
9/6/2023 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، أن التخلي عن الغاز الروسي بالكامل أمر شبه مستحيل.
وقال شيفتشوفيتش:" إنه في العام الماضي قلصنا استيراد الغاز من روسيا من 150 مليار متر مكعب إلى ما دون 80 مليار متر مكعب، وفي العام الحالي سيبلغ حجم الاستيراد 40 مليار متر مكعب، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال".
وأشار إلى أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في البنية التحتية وإقامة شراكات جديدة، فإنه سيتمكن من تقليص استيراد الغاز المسال الروسي في الأشهر المقبلة.
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