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المفوضية الأوروبية: التخلي عن الغاز الروسي بالكامل أمر شبه مستحيل

9/6/2023 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، أن التخلي عن الغاز الروسي بالكامل أمر شبه مستحيل.


وقال شيفتشوفيتش:" إنه في العام الماضي قلصنا استيراد الغاز من روسيا من 150 مليار متر مكعب إلى ما دون 80 مليار متر مكعب، وفي العام الحالي سيبلغ حجم الاستيراد 40 مليار متر مكعب، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال".


وأشار إلى أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في البنية التحتية وإقامة شراكات جديدة، فإنه سيتمكن من تقليص استيراد الغاز المسال الروسي في الأشهر المقبلة.

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