عُمرة البدل وبـ130 دولاراً.. داعية مصري يفجر غضباً

فقد أثار الداعية المصري أمير منير، غضباً واسعاً إثر إعلانه عن تطبيق عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مهمته أداء العمرة بالإنابة مقابل 4000 جنيه مصري أي ما يعادل 130 دولارا، عبر الإنترنت.

ويتيح التطبيق أكثر من طريقة للعمرة، منها العمرة السريعة في يوم واحد، والعمرة المعروفة العادية، كذلك العمرة بالوكالة والتي يمكن القيام بها للأهل والأقارب ومقابل 4000 جنيه، وتزيد حسب نوعية الخدمات المقدمة.

كما كشف الداعية في الفيديو أنه وآخرين يقومون بأداء العمرة نيابة عن الراغبين مقابل المبلغ المحدد للعمرة الواحدة، ويمكن القيام بأكثر من عمرة لمن يرغب، للأب والأم المتوفيين مثلاً أو لغيرهما من أصحاب الأمراض المزمنة.

"اتجار بالدين والشعائر" ولم يمر كلام الداعية مرور الكرام، حيث انتقد المتابعون تصرفه مطالبين بمحاسبته بتهمة الاتجار بالدين والشعائر، بهدف جني الأرباح والأموال وتكوين ثروات طائلة.

وفجّر المنشور غضباً واسعاً استدعى تدخلاً فوراً من دار الإفتاء وجامع الأزهر لحسم الجدل.

فقد تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ووزارة الداخلية ضد الداعية، متهما إياه بتلقي الأموال والتبرعات دون ترخيص.

وقال، إن الداعية قام بإنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الألوف من الجنيهات عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد، وتحويل الأموال بالدولار إليهم، مضيفا أن الداعية قام بإنشاء منصة على موقع "باتريون" لتلقي التبرعات والأموال لإنفاقها في أوجه غير معروفة.

وحدد لها قيما تصل إلى 500 دولار، وذلك بعد أن فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لا يملك قوت يومه.

كما طالب المحامي في بلاغه بإحالة الداعية إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في استغلاله للدين والتطرف، وارتكاب جرائم النصب، وتلقي الأموال والتربح وتلقي التبرعات، وتحويل الأموال للخارج لصالح تطبيقات العمرة الوهمية، فضلا عن قيامه بإنشاء صفحات دعوية تبث سمومها في عقول 8 ملايين متابع دون تصريح من الأوقاف والجهات المختصة.

من جانبه، أكد مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف أن ما ذكر عن الإنابة في العمرة ينبغي الوقوف أمامه، مشددا على أن الشعائر واجبة على كل مسلم، وعليه القيام بها بنفسه متى كان قادرا على أداء مناسكها.

ورأى أن ما فعله الداعية هو تهوين للشعائر الدينية في نفوس الناس بما يتنافى ومقاصدها، مشيرا إلى أن حكم العمرة يدور بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والمادية.

ولفت إلى أن على المسلم أن يبادر إلى أداء العمرة حال استطاعته بدنيا وماديا، موضحا أن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره، مؤكدا أن الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.

في سياق متصل، شددت دار الإفتاء على أن تشريع العبادات من فرائض ونوافل كان لها مقاصد كبرى، منها تهذيب النفس البشرية. وقالت في بيان رسمي إنه لا بدَّ للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني، مضيفة أن من باب التيسير على الأفراد، خاصة المرضى وأصحاب الأعذار، أجازت الشريعة الإنابة في أداء بعض العبادات بشروط معينة، وبعض الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها، ولم نجد طوال السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر.

يشار إلى أن إعلان الداعية كان فجّر غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتظار نتائج الدعوى التي قدّمت ضده مؤخراً.