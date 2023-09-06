عزباء ومتزوجة ومطلقة.. 3 ملكات جمال لـ مصر
التاريخ
9/6/2023 6:06:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توجت شادن جلال ونهلة خالد وسارة ونس بلقب "ملكة جمال بنت مصر" لعام 2023، في حدث كان الأول من نوعه في البلاد، حيث تم اختيار 3 شابات للفوز بالتاج.
وأعلنت مسابقة بنت مصر "Miss Egypt 2023"، عن تتويج شادن ونهلة وسارة باللقب، بعد منافسة قوية استمرت أكثر من 4 أشهر، وضمت العشرات من المشاركات في المسابقة.
ومنح القائمون على المسابقة هذا العام اللقب لـ3 ملكات، الأولى متزوجة، والثانية غير متزوجة، والثالثة مطلقة وأم لطفل.
وحسب موقع "روسيا اليوم" فازت شادن جلال بلقب "ملكة جمال مصر" لغير المتزوجات، بينما نالت نهلة خالد، التي تعمل خبيرة تسويق رقمي، لقب "سيدة جمال مصر" كأول متزوجة تحصل على اللقب بعد السماح بمشاركة المتزوجات والمحجبات في المسابقة لأول مرة في تاريخها، وفازت سارة كأول مطلقة تشارك في المسابقة.
فيما فازت جنا السبع بلقب ملكة جمال المراهقات، واختيرت الوصيفة الأولى نيروز أحمد، بينما جاءت هنا هيثم ورنا إيهاب في مركز الوصيفة الثانية.
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