عزباء ومتزوجة ومطلقة.. 3 ملكات جمال لـ مصر

وأعلنت مسابقة بنت مصر "Miss Egypt 2023"، عن تتويج شادن ونهلة وسارة باللقب، بعد منافسة قوية استمرت أكثر من 4 أشهر، وضمت العشرات من المشاركات في المسابقة.

ومنح القائمون على المسابقة هذا العام اللقب لـ3 ملكات، الأولى متزوجة، والثانية غير متزوجة، والثالثة مطلقة وأم لطفل.

وحسب موقع "روسيا اليوم" فازت شادن جلال بلقب "ملكة جمال مصر" لغير المتزوجات، بينما نالت نهلة خالد، التي تعمل خبيرة تسويق رقمي، لقب "سيدة جمال مصر" كأول متزوجة تحصل على اللقب بعد السماح بمشاركة المتزوجات والمحجبات في المسابقة لأول مرة في تاريخها، وفازت سارة كأول مطلقة تشارك في المسابقة.

فيما فازت جنا السبع بلقب ملكة جمال المراهقات، واختيرت الوصيفة الأولى نيروز أحمد، بينما جاءت هنا هيثم ورنا إيهاب في مركز الوصيفة الثانية.