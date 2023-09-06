معايير لاختيار حقيبة المدرسة المثالية للطفل
التاريخ
9/6/2023 6:06:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحرص الأسر خلال هذه الفترة على شراء المستلزمات المدرسية، ولعل أهم تلك المستلزمات هي الحقيبة المدرسية.
قبل شراء الحقيبة المدرسية من المهم اتباع مجموعة من المعايير والشروط حتى يشعر الأطفال بالراحة عند حملها.. وفي الآتي بعض تلك الشروط والمعايير . وزن الحقيبة
وزن الحقيبة والحمولة القصوى التي يمكن أن تحملها أمر مهم، يجب مراعاة أنها ستكون مليئة بالكتب، اختيار حقيبة الظهر الثقيلة ليس قراراً حكيماً لذا يجب تجنب حقائب الظهر المصنوعة من مواد ثقيلة مثل الجلد الذي سيزيد من وزن الحمل.
ومن الأفضل اختيار حقيبة خفيفة ومريحة مصنوعة من قماش النايلون عالي الكثافة أو النايلون المضاد للرصاص عالي الجودة. . حقيبة جيدة الحجم
شراء حقيبة صغيرة سيترك الطفل بين يديه بعض الكتب، لذلك يجب عليك شراء حقيبة بها مساحة كافية لكل ما يحتاجه الطفل دون أن تكون ثقيلة أو ضخمة، وحقيبة واسعة تتسع لجميع العناصر الأساسية. . زيادة عدد الجيوب
يجب أن تحتوي الحقيبة المدرسية على جيوب متعددة حتى تتمكن من تنظيم الحقيبة وحمل الأغراض مثل زجاجات المياه والمحافظ والكتب المدرسية ومساعدة الطفل على الوصول إلى هذه الأغراض بسهولة دون قضاء ساعات طويلة في البحث عنها. . حقيبة بحمالات كتف قابلة للتعديل وحزام أمان للصدر
من الأفضل اختيار حقيبة ظهر مريحة لحمل الكتب المدرسية وغيرها من المستلزمات. ولهذا من الأفضل اختيار حقيبة تحتوي على حزام خصر قابل للتعديل، وحمالات كتف قابلة للتعديل، وحزام أمان للصدر، مما يساعد الطفل على حملها بسهولة. . . أحزمة كتف مبطنة
يجب شراء حقيبة مدرسية ذات حمالات كتف عريضة ومبطنة لتقليل الضغط وحماية أكتاف الطفل، مع تذكير الطفل بحمل الحقيبة المدرسية دائما على الجانبين
حيث أن حمل الحقيبة المدرسية على كتف واحدة لن يؤدي إلا إلى جعل الطفل يميل أكثر إلى جانب واحد والآخر، مما يجعل انه يتألم. . ميزات أخرى
يجب أن تكون حقائب الظهر مصنوعة من مادة عاكسة لتعزيز سلامة الطفل حتى يتمكن الطفل من رؤية محتويات الحقيبة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. . اختر حقيبة ذات عجلات
ومن الأفضل اختيار الحقيبة المدرسية ذات العجلات حتى يتمكن الطفل من سحبها للأعلى بدلاً من حملها على الظهر
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