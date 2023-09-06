معايير لاختيار حقيبة المدرسة المثالية للطفل

قبل شراء الحقيبة المدرسية من المهم اتباع مجموعة من المعايير والشروط حتى يشعر الأطفال بالراحة عند حملها.. وفي الآتي بعض تلك الشروط والمعايير

وزن الحقيبة والحمولة القصوى التي يمكن أن تحملها أمر مهم، يجب مراعاة أنها ستكون مليئة بالكتب، اختيار حقيبة الظهر الثقيلة ليس قراراً حكيماً لذا يجب تجنب حقائب الظهر المصنوعة من مواد ثقيلة مثل الجلد الذي سيزيد من وزن الحمل.

ومن الأفضل اختيار حقيبة خفيفة ومريحة مصنوعة من قماش النايلون عالي الكثافة أو النايلون المضاد للرصاص عالي الجودة.

شراء حقيبة صغيرة سيترك الطفل بين يديه بعض الكتب، لذلك يجب عليك شراء حقيبة بها مساحة كافية لكل ما يحتاجه الطفل دون أن تكون ثقيلة أو ضخمة، وحقيبة واسعة تتسع لجميع العناصر الأساسية.

يجب أن تحتوي الحقيبة المدرسية على جيوب متعددة حتى تتمكن من تنظيم الحقيبة وحمل الأغراض مثل زجاجات المياه والمحافظ والكتب المدرسية ومساعدة الطفل على الوصول إلى هذه الأغراض بسهولة دون قضاء ساعات طويلة في البحث عنها.

من الأفضل اختيار حقيبة ظهر مريحة لحمل الكتب المدرسية وغيرها من المستلزمات. ولهذا من الأفضل اختيار حقيبة تحتوي على حزام خصر قابل للتعديل، وحمالات كتف قابلة للتعديل، وحزام أمان للصدر، مما يساعد الطفل على حملها بسهولة. .

يجب شراء حقيبة مدرسية ذات حمالات كتف عريضة ومبطنة لتقليل الضغط وحماية أكتاف الطفل، مع تذكير الطفل بحمل الحقيبة المدرسية دائما على الجانبين

حيث أن حمل الحقيبة المدرسية على كتف واحدة لن يؤدي إلا إلى جعل الطفل يميل أكثر إلى جانب واحد والآخر، مما يجعل انه يتألم.

يجب أن تكون حقائب الظهر مصنوعة من مادة عاكسة لتعزيز سلامة الطفل حتى يتمكن الطفل من رؤية محتويات الحقيبة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن الأفضل اختيار الحقيبة المدرسية ذات العجلات حتى يتمكن الطفل من سحبها للأعلى بدلاً من حملها على الظهر