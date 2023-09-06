5 أطعمة تفيد صحة الدماغ وتحسن الحالة المزاجية

1. كالي والخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والسلق مفيدة لصحة الدماغ ويمكن أن تساعد في إبطاء التدهور المعرفي. وتؤدي الحصة اليومية من الخضروات الورقية الداكنة إلى تعزيز الوظائف المعرفية، والتي تشمل الذاكرة ووقت الاستجابة العقلية وعمليات صنع القرار وحتى الحالة المزاجية.

فقد توصلت دراسة، أجريت عام 2018 ونُشرت نتائجها في دورية Neurology، إلى وجود صلة بين الأفراد الذين تناولوا حصة يومية واحدة من الخضروات الورقية الخضراء وتباطؤ التدهور المعرفي في مهارات مثل الذاكرة.

وتابع الباحثون مجموعة من حوالي ألف من كبار السن غير المصابين بالخرف لمدة خمس سنوات في المتوسط. وتبين أن أولئك الذين تناولوا حصة يومية واحدة على الأقل من الخضروات الورقية كانوا أصغر سنًا بنحو 11 عامًا من الناحية الإدراكية من أولئك الذين نادرًا ما تناولوا الخضروات الورقية الداكنة أو لم يتناولوها على الاطلاق.

وقالت مارثا موريس، كبيرة الباحثين في الدراسة، التي تدرس التغذية وصحة الدماغ في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "إن تناول الخضروات الورقية كان مرتبطًا بشكل مستقل بتباطؤ التدهور المعرفي، بما يعني أن هذه المجموعة الغذائية الواحدة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحمي الدماغ".

2. الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة عادة علاجًا، ولكنها في الواقع تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية. فهي مليئة بالألياف والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة. يمكن للشوكولاتة الداكنة أيضًا تحسين وظائف المخ.

وكشفت نتائج دراسة، أجريت عام 2020، عن أن "التأثيرات القصيرة والمتوسطة المدى لتناول الكاكاو يوميًا يمكن أن تزود الشباب بأداء معرفي أفضل في التعلم اللفظي والذاكرة والانتباه لصالح التحصيل الأكاديمي".

وترتبط الشوكولاتة الداكنة أيضًا بتأثيرات إيجابية على المزاج والصحة العقلية. كما توصلت دراسة، أجريت عام 2019 من جامعة لندن كوليدج، إلى أن الأفراد الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة لديهم احتمالات أقل بكثير للمعاناة من أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق.

3. الأسماك الغنية بأوميغا-3

الأسماك، مثل السلمون والتونة والأنشوجة، غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي توفر العديد من الفوائد للجسم بما يشمل تحسين صحة الدماغ. وفقا لدراسة حديثة، نُشرت في دورية Neurology، فإن البالغين في منتصف العمر الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بأحماض أوميغا-3 الدهنية لديهم أحجام أكبر في الحصين، حيث يلعب جزء الحصين في الدماغ دورًا حيويًا في الذاكرة والتعلم، ومن ثم كانوا أكثر استعدادًا لفهم التفاصيل المعقدة.

4. المكسرات





يرتبط تناول حفنة من المكسرات يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. توصلت دراسة حديثة، نشرتها دورية Clinical Nutrition في العام الجاري، إلى أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17٪.

فقد وجد الباحثون أن البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين تناولوا 30 غرامًا من المكسرات - اللوز والجوز والبندق والفستق والكاجو والجوز البرازيلي - كانوا أقل عرضة لتناول مضادات الاكتئاب أو الإصابة بالاكتئاب.

وترتبط الجرعة اليومية من المكسرات أيضًا بتأثير إيجابي على الذاكرة وصحة الدماغ. يؤدي تناول 60 غرامًا من المكسرات يوميًا (حوالي نصف كوب من اللوز) إلى زيادة الذاكرة اللفظية وتدفق الدم إلى الدماغ.

5. التوت والفراولة والعنب البري

يمتلئ التوت والفراولة والعنب البري بالفلافونويدات، المعروفة بأنها تساعد على تحسين الذاكرة وإبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. تقول دكتورة أوما نايدو، مديرة الطب النفسي للتغذية ونمط الحياة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن: "إن إضافة حفنة من التوت إلى النظام الغذائي كل يوم هو أحد التغييرات الأولى والأسهل التي يُوصى بها لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين صحة الدماغ".

وكشفت الأبحاث، التي أجرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن، أن حفنة من التوت البري يوميًا يمكن أن تحسن وظائف المخ، بما يشمل تحسين الذاكرة ودقة أكبر في مهام الانتباه.