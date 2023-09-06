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الأرصاد طقس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 48

9/6/2023 6:04:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد
الحرارة لنهار اليوم الأربعاء، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق الغربية.

أما ليلا سيكون الطقس حارا
إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 30 درجة مئوية.

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