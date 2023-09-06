Wednesday, 06 September 2023 05:37 GMT

الخالد يوجه بسرعة صرف ممتازة العاملين المدنيين في الداخلية

9/6/2023 6:04:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجهالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، صباح اليوم الأربعاء، بسرعة صرف الأعمال الممتازة للمستحقين من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وذلك من منطلق حرصه على تشجيع أبنائه منتسبي وزارة الداخلية لبذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء.

وأصـدر الخالد قراراً بصرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المدنيين المستحقين لها وبنسبة 100% من المبالغ المقررة قانوناً، وقد وجه الجهات المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات الصرف.

MENAFN06092023000130011022ID1107016052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث