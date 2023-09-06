الخالد يوجه بسرعة صرف ممتازة العاملين المدنيين في الداخلية
التاريخ
9/6/2023 6:04:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجهالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، صباح اليوم الأربعاء، بسرعة صرف الأعمال الممتازة للمستحقين من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وذلك من منطلق حرصه على تشجيع أبنائه منتسبي وزارة الداخلية لبذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء.
وأصـدر الخالد قراراً بصرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المدنيين المستحقين لها وبنسبة 100% من المبالغ المقررة قانوناً، وقد وجه الجهات المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات الصرف.
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