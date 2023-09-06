

هطلت أمطار غزيرة ناجمة عن بقايا الإعصار هايكوي الذي ضرب جنوب شرق الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مما خلَّف سيولا جارفة في عدد من مدن إقليم فوجيان أجبرت السلطات على وقف خدمات مترو الأنفاق وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن حجم الأمطار الذي هطل على فوتشو عاصمة الإقليم تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عاما، مما أثار تحذيرات من أن 49 خزانا تجاوزت حدود الفيضان.

وأجلت السلطات ما يزيد على 36 ألفا من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات وغمرت المياه نحو 10366 فدانا من الأراضي الزراعية، مما تسبب في خسائر قالت هيئة الإذاعة الحكومية في الإقليم إنها بلغت 552.1 مليون يوان (75 مليون دولار).

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن مياه السيول تدفقت في شوارع فوتشو ومدينة فوتشينغ الواقعة إلى الجنوب منها، مما ألحق أضرارا بدراجات نارية وصناديق قمامة وسيارات تقطعت بها السبل.

وأظهرت تقارير إعلامية سيارات مغمورة ومتاجر وشققا محاصرة بالمياه، فضلا عن وقوع انهيارات أرضية وطينية.

وتجاوز منسوب المياه جراء الأمطار التراكمية التي هطلت على فوتشو أمس الثلاثاء نصف المتر.

وأغلقت فوتشو خطوط مترو الأنفاق وأوقفت خدمات القطارات، بينما أغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني.

ونقلت صحيفة ذا بيبر المدعومة من الدولة عن المسؤول بالإقليم تشين يون أونغ قوله إن السيول ضربت العديد من المدن في فوجيان، وهو ما كشف عن هشاشة منظومة الصرف الصحي في المناطق الحضرية وغيرها من مرافق البنية التحتية.

أضاف تشين أنه صار من الضروري معالجة التشبع بالمياه في كل من المدن القديمة والمناطق الحضرية الجديدة.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على الأنحاء الوسطى والجنوبية من الإقليم حتى يوم الجمعة. ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء قبل أن يفقد قوته ويتحول إلى عاصفة مدارية.

(الدولار = 7.3119 يوان صيني)



