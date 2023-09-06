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الأفضل في آسيا.. لاعب أردني يحرج كريستيانو رونالدو

9/6/2023 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكن لاعب دولي أردني، من إحراج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعدما تفوق عليه بفارق كبير للغاية في التصويت الجماهيري الخاص بالاستفتاء الذي أصدره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل لاعب في الشهر بمنطقة غرب آسيا.

وضم الاستفتاء كل من، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي)، روبرتو فيرمينو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).

وتفوق الأردني أنس العوضات بفارق كبير على كريستيانو رونالدو أقرب ملاحقيه، حيث حصل الأول على نسبة 45% بواقع 876 ألف صوتاً حتى الآن، فيما حصل رونالدو على 568 ألف صوتاً بنسبة 29%، وجاء الحاج مالك لاعب الأنصار اللبناني في المركز الثالث بنسبة 24% بعدما حصل على عدد 462 ألف صوتاً، وحل خلفهم كل من عبد الرزاق حمدالله وياسين براهيمي بنسبة 1% لكل واحد منهما، أما باقي اللاعبين الموجودين في الاستفتاء فنسبتهم حتى الآن هي 0%.

وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري من قبل الاتحاد الآسيوي على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب وتأثيره في النتائج التي يحققها فريقه سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها خلال الفترة المحددة.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى مساء اليوم الأربعاء 6 سبتمبر.

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