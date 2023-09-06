رئيس الوزراء الصيني: على القوى العظمى منع حرب باردة جديدة

رأى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأربعاء خلال لقاء مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيان في إندونيسيا أن على القوى العظمى معارضة مفهوم المواجهة و"منع حرب باردة جديدة".

وأكد خلال قمة آسيان+3 "الاختلافات قد تنشأ بين الدول بسبب سوء فهم ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية. من أجل ابقاء هذه الخلافات تحت السيطرة من المهم راهنا الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة".

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