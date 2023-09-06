«تنفيذي دبي»: دبي تتفوق بفريقها

نشر المجلس التنفيذي لحكومة دبي في حسابه عبر «الانستغرام» مقطع فيديو يتضمن توجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لموظفي حكومة دبي، خلال مناسبات مختلفة عبر فيها سموه عن رؤيته لمواصلة الإرتقاء بمكانة دبي وضمان استمرار تفوقها في كافة المجالات.





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