«تنفيذي دبي»: دبي تتفوق بفريقها
التاريخ
9/6/2023 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
نشر المجلس التنفيذي لحكومة دبي في حسابه عبر «الانستغرام» مقطع فيديو يتضمن توجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لموظفي حكومة دبي، خلال مناسبات مختلفة عبر فيها سموه عن رؤيته لمواصلة الإرتقاء بمكانة دبي وضمان استمرار تفوقها في كافة المجالات.
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