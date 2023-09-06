الصين تدرس حظر الملابس التي تؤذي مشاعر الآخرين

الصين تدرس حظر الملابس التي تؤذي مشاعر الآخرين
التاريخ
9/6/2023 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تدرس الصين إحداث تغيير قانوني محتمل من شأنه أن يسمح بتوقيع غرامات وحتى السجن على الأشخاص الذين يسيئون لمشاعر الحكومة بارتداء الملابس الخاطئة.
وطرحت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني مؤخرا مسودة تعديلات للقانون الذي تقوم بدراسته والذي من شأنه أن يمنع مجموعة من السلوكيات من بينها الملابس أو الخطاب "الذي يسيء لروح الشعب الصيني ويؤذي مشاعر الشعب الصيني"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ولم يشر النواب إلى ما يمكن أن يُدخل المواطنين السجن لما يصل إلى 15 يوما أو تغريمهم ما يصل إلى خمسة آلاف يوان (680 دولارا). وقد أدرجوا القانون بين أولوياتهم للعام الجاري.
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