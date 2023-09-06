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الصين تدرس حظر الملابس التي تؤذي مشاعر الآخرين

9/6/2023 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تدرس الصين إحداث تغيير قانوني محتمل من شأنه أن يسمح بتوقيع غرامات وحتى السجن على الأشخاص الذين يسيئون لمشاعر الحكومة بارتداء الملابس الخاطئة.

وطرحت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني مؤخرا مسودة تعديلات للقانون الذي تقوم بدراسته والذي من شأنه أن يمنع مجموعة من السلوكيات من بينها الملابس أو الخطاب "الذي يسيء لروح الشعب الصيني ويؤذي مشاعر الشعب الصيني"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يشر النواب إلى ما يمكن أن يُدخل المواطنين السجن لما يصل إلى 15 يوما أو تغريمهم ما يصل إلى خمسة آلاف يوان (680 دولارا). وقد أدرجوا القانون بين أولوياتهم للعام الجاري.


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