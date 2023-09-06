الصين تمنع الموظفين من استخدام هواتف آيفون في العمل

ذكرت جريدة "وول ستريت جورنال" أن وكالات حكومية صينية منعت الموظفين من استخدام هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل" وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل، وذلك نقلا عن مصادر على صلة بالأمر.

وأضافت الجريدة أن الموظفين في "بعض" الهيئات التنظيمية الحكومية المركزية تلقوا تعليمات عبر مجموعات الدردشة وفي الاجتماعات بالتوقف عن جلب هذه الأدوات إلى المكتب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت الجريدة إنه لم يتضح نطاق تعميم مثل هذه الأوامر.

وتحظى هواتف "آبل" بشعبية واسعة في الصين، وهي أكبر سوق دولية لها، على الرغم من تزايد الاستياء من الجهود الأمريكية لاحتواء صناعة التكنولوجيا في الدولة الآسيوية.

وتعتبر هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل" من بين أكثر الأجهزة مبيعا في البلاد وهي شائعة في القطاعين الحكومي والخاص.