كشف تقريراً رسمياً، عن الكلمات الأخيرة لقائد المروحية التي كانت تقل مالك نادي ليستر سيتي، قبل أن تسقط وتتحطم في أكتوبر من عام 2018، مما أودى بحياة 5 أشخاص، بينهم الملياردير التايلندي فيتشاي سريفادانابرابا.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، فإن المروحية أقلعت عقب نهاية مباراة ليستر سيتي أمام وست هام، بالجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي، وتحطمت في مرآب سيارات النادي، حيث قال شهود عيان إن المروحية تجاوزت الملعب، قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها لتسقط على الأرض وتتحول إلى ألسنة من اللهب.

وتوفي في الحادث كل من مالك ليستر سيتي سريفادانابرابا، والموظفتين نورسارا سوكناماي وكافيبورن بونبار، وقائد الطائرة إريك سوافر، وشريكته إيزابيلا روزا ليتشوفيتش، وهي أيضاً قائدة طائرات محترفة.

وكانت التحقيقات أسفرت عن أن دواسات في قمرة القيادة أدت إلى تحطم المروحية، بسب انفصالها عن المسننات المتصلة بالمروحة، الموجودة في ذيل الطائرة، مما أدى إلى انعطافها بشكل حاد إلى اليمين، وبالتالي أصبح من الصعب السيطرة عليها.

ووصف فرع التحقيق في الحوادث الجوية "AAIB" ذلك الحادث بأنه فشل ذريع في اتخاذ إجراءات السلامة، مشيراً إلى أن المروحية دارت حول نفسها 5 مرات قبل سقوطها.

ووفقاً للتسجيلات التي كشفت عنها السلطات الإنجليزية حديثاً، فإن أحد الركاب كان يصرخ: "مهلاً، مهلاً، مهلاً"، وذلك قبل أن يرد عليه قائد الطائرة سوافر: "ليس لدي أي فكرة عما يحدث".

وبحسب التحقيقات، فإن 4 من الركاب كانوا قد نجوا بعد اصطدام الطائرة بالأرض، لكنهم ماتوا جميعاً بعد ذلك بسبب الحريق الذي اجتاح المروحية في غضون دقيقة واحدةـ واستبعد التقرير المؤلف من 209 صفحات، أن يكون الحادث ناجماً عن خطأ ارتكبه قائد الطائرة، أو بسبب وجود طائرات مسيرة قرب المروحية.

وكان سريفادانابرابا أب لأربعة أبناء، وهو مؤسس شركة "كينغ باور إنترناشيونال" العملاقة للأسواق الحرة، وحظي بشعبية كبيرة لدى جماهير ليستر سيتي، بعدما اشترى النادي الإنجليزي المغمور عام 2010، وقاده إلى تحقيق إنجاز أسطوري بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه عام 2016.

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