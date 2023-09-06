اليابان تختبر الهبوط الدقيق لمركبة فضائية على سطح القمر



تسعى اليابان إلى أن تصبح خامس دولة تُنزل مركبة فضاء على سطح القمر إذ تختبر غدا الخميس تقنية الهبوط الدقيق للمركبة (مون سنايبر) منخفضة التكلفة.

وقبل أسابيع صارت الهند أول دولة تصل إلى القطب الجنوبي للقمر مما سلط الضوء على سباق فضائي جديد يشارك فيه القطاع الخاص.

وقالت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، التي تشرف على عمليات الإطلاق وتعمل على بناء الصاروخ إتش-آي.آي.إيه الذي سيحمل المركبة، إن من المقرر أن تنطلق المهمة من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب البلاد غدا الخميس.

ومن المقرر أن تهبط المركبة (مون سنايبر) على الجانب القريب من القمر بالقرب من (مير نكتاريس)، وهو حوض قمري يعد أحد البقع المظلمة المرئية على القمر.

وتهدف المهمة إلى إظهار قدرة اليابان على إنزال مركبة خفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة على سطح القمر على بعد 100 متر من موقع الهبوط المحدد باستخدام نظام ملاحة بصري متقدم.

وقال كينجي كوشيكي، وهو مدير مشروع فرعي من مهمة (مون سنايبر)، في تدوينة على موقع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن عملية الهبوط ستستغرق 20 دقيقة.

ومن المتوقع أن تصل المهمة، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار، إلى القمر بحلول فبراير شباط بعد السفر في مسار دائري وموفر للوقود من الأرض إلى مدارات القمر.