رئيسة تايوان تزور آخر دولة أفريقية ما زالت تعترف بها



بدأت رئيسة تايوان تساي إنج وين، زيارة دولة إلى مملكة إيسواتيني، بمناسبة مرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع آخر دولة أفريقية متبقية تعترف بسيادة تايوان التي تطالب بها الصين.

وقالت تساي، لدى مغادرتها تايبيه في زيارة تستغرق أربعة أيام، "مملكة إيسواتيني هي حليفنا المخلص في أفريقيا"، بحسب بوابة "أفريقيا تايمز".

وأضافت تساي "لم تدافع إيسواتيني منذ فترة طويلة عن تايوان على الساحة الدولية فحسب، بل زار الملك مسواتي الثالث تايوان 18 مرة، منذ اعتلائه العرش في عام 1986، مما يعكس الصداقة العميقة بين بلدينا."

وكان في استقبال تساي رئيس وزراء إيسواتيني كليوباس سيفو دلاميني لدى وصولها إلى المطار.

ومن جانبه أصدر حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض في جنوب أفريقيا بيانا قال فيه أنه أيضا يدعم تايوان.

ورحب زعيم حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض في جنوب أفريقيا جون ستينهاوزن برئيسة تايوان في القارة الأفريقية، رغم تبني بلاده لمبدأ "صين واحدة".

وقد أكدت جنوب أفريقيا موقفها خلال استضافتها قمة مجموعة بريكس الأخيرة في أغسطس الماضي.

وقال ستينهاوزن "من المشجع أن نرى أعضاء آخرين في "الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي" يفتحون أبوابهم أمام تايوان".

وأضاف ستينهاوزن "يظل حزب التحالف الديمقراطي حليفا لتايوان... ونتطلع إلى الترحيب بكم في جنوب أفريقيا في المستقبل القريب."

ولم تتحدث المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج عن الزيارة، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، لكنها تحدثت عن جهود تايوان للحفاظ على وجود مستقل لها في الأمم المتحدة بدعم من دول أخرى.

وقالت ماو نينج "أي مسألة تتعلق بمشاركة منطقة تايوان في أنشطة المنظمات الدولية يجب معالجتها في إطار مبدأ صين واحدة".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "ليس لدى تايوان أي أساس أو سبب أو حق للانضمام إلى الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية التي تتطلب إقامة دولة".

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