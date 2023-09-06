إسلامية دبي : ترخيص عدد (147) حصالة ذكية في دبي



أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع العمل الخيري، إدارة شؤون الزكاة، ترخيص عدد (147) حصالة ذكية في مختلف المواقع والمناطق بإمارة دبي .



وقال عبدالله محمد حسن الخبي مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات ( بالإنابة )، رئيس فريق مشروع تطوير وتفعيل الحصالة الذكية بالدائرة،

تماشياً مع خطة دبي الرقمية أطلقت الدائرة مسبقاً مبادرة مشروع الحصالة الذكية، الذي يوفر خدمات التبرع الرقمي عبر شاشات ذكية تختصر الوقت والجهد، وتضمن أن تتم عملية التبرع حسب الإجراءات القانونية

الصحيحة، وأشار بأن عدد تلك الحصالات المرخصة بلغ

147 حصالة ذكية في إمارة دبي ، تشرف عليها ثلاث جهات خيرية، هي جمعية دبي الخيرية، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة هيئة الهلال الأحمر

الاماراتي فرع دبي، وتهدف الحصالات الذكية إلى تقليل المخاطر خلال عملية نقل الأموال من الحصالات التقليدية الى الجهات المسؤولة عنها .

لافتاً بأن جميع الحصالات الذكية تم توزيعها في العديد من المواقع والمناطق المختلفة في امارة دبي، في بعض مراكز التسوق والمستشفيات ومحطات البترول .

وأضاف بأن الدائرة تركز في مجال العمل الخيري، على أمرين أساسيين، هما: زيادة العمل الخيري داخل الدولة، والثاني تعزيز المشاريع التنموية المستدامة، من خلال تعزيز مسيرة التحول الرقمي في امارة دبي.







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