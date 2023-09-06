أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تسيير رحلة يومية ثالثة إلى هونج كونج، اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). وسوف تساهم الرحلة الجديدة بتلبية الطلب المتنامي وتوفر للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات والاتصال على هذا الخط الحيوي. ومع إضافة الخدمة الثالثة المنتظمة، ستشغل طيران الإمارات رحلتين مباشرتين من دون توقف يوميا إلى هونج كونج، بالإضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر بانكوك.





وسوف تعمل الرحلة الجديدة من دون توقف بين دبي وهونج كونج "ئي كيه 382/ 383)، بطائرة بوينج 777-300ER، بتقسيم الدرجات الثلاث. واعتباراً من 1 نوفمبر 2023، ستقلع الرحلة "ئي كيه 382" من مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 صباحاً، وتصل إلى هونج كونج في الساعة 2:30 بعد الظهر. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 383" هونج كونج في الساعة 6 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 11:05 ليلاً.





ومن شأن الرحلة اليومية الجديدة أن تعزز خدمات طيران الإمارات الحالية التي تتم برحلتين يومياً بطائرات الإيرباص A380، إحداهما "ئي كيه 380/ 381" من دون توقف، والثانية "ئي كيه 384/ 385" التي تعمل مع توقف قصير في بانكوك.





وسوف يسهّل تعزيز خدمة هونج كونج الاتصال للمسافرين إلى مختلف الوجهات على شبكة طيران الإمارات، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومجموعة من الوجهات الأوروبية. وتشمل الأسواق الرئيسية التي ينطلق منها المسافرون إلى هونج كونج كلاً من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا ووجهات أوروبية عديدة، بما فيها ألمانيا وإيطاليا والبرتغال.