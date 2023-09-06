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دي.بي ورلد تسعى لجمع مليار دولار من أول صكوك خضراء تصدرها

9/6/2023 6:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد)
تعتزم جمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عشر سنوات مع سعر استرشادي أولي يبلغ نحو 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتم تكليف سيتي جروب ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك ستاندرد تشارترد لإدارة الدفاتر.

وسيتولى إتش.إس.بي.سي منفردا تنظيم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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