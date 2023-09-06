سنغافورة تصادر الملايين من حسابات في كريدي سويس وجوليوس باير



صادرت شرطة سنغافورة 125 مليون دولار سنغافوري (92 مليون دولار) من حسابات أشخاص يشتبه أنهم قاموا بغسل أموال لدى الوحدات المحلية من مصرفي جوليوس باير وكريدي سويس فيما تستمر فضيحة قدرها مليار دولار في التكشف.

وأظهرت إفادة خطية من جانب الشرطة وجرى تقديمها في محكمة سنغافورة العليا أمس الثلاثاء، أن السلطات صادرت 92 مليون دولار سنغافوري كان يحتفظ بها المواطن التركي فانج شويمينج في بنك كريدي سويس سنغافورة. كما صادرت 33 مليون دولار سنغافوري أخرى من حسابه في جوليوس باير.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن المصرفين لم يجيبا على الفور على طلبات بالتعقيب. ومازالت الشرطة تنتظر معلومات من خمس مؤسسات مالية لم تسمها، بحسب الإفادة. ورفض القاضي طلبا من جانب محامي فانج بالإفراج عنه بكفالة.

وانكشف التحقيق في منتصف أغسطس بعد أن اعتقلت الشرطة عشرة أجانب -كلهم من الصين- واتهمتهم بالتزوير وغسل أموال .

وهناك 12 آخرون يساعدون في التحقيقات وثمانية آخرون مطلوبون من جانب الشرطة. وطالت الفضيحة التي تخص أصولا بأكثر من 8ر1 مليار دولار سنغافوري مصارف ووكلاء عقارات ونوادي جولف في المدينة.

وعاد المتهمون العشرة إلى المحكمة اليوم.