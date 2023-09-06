هيكل فولاذي بديل عن الخرساني لمشروع «أفا بالم جميرا»

انطلاقاً من فلسفتها التطويرية في مجال تصميم وتشييد مشاريع أيقونية تسعى من خلالها إلى إرساء معايير جديدة للعقارات فائقة الفخامة في دبي والمنطقة ككل، كشفت شركة أمنيات «OMNIYAT» المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن المنهجية الهندسية التي اعتمدتها في تحفتها المعمارية «أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي»، التي تم منح تلزيمها لشركة Innovo Build LLC، إحدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة بالإنشاءات الراقية في الإمارات، لتتولى مهمة تنفيذ الأعمال الإنشائية. وقدم المهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون المشرفون على المشروع إيضاحات عن التفاصيل الدقيقة للهياكل الفولاذية غير التقليدية للبناء، والتي تتيح لهم تشييد هيكل متميز ونموذج متفرد لنمط الحياة الفاخرة والارتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش بسلاسة ومن دون قيود.

وسيشكل الهيكل الفولاذي لهذه التحفة المعمارية الفنية بديلاً عن الهيكل الخرساني التقليدي، وسيسهم في تمكين الأعمدة والعوارض الدقيقة التي تُشكل قاعدة للألواح والامتدادات الدراماتيكية والأشكال المائلة ذات التصاميم الدقيقة. ومن خلال اختبار الإمكانيات الكبيرة للهندسة، ستعتمد مكونات وعناصر واجهة «أفا بالم جميرا» معايير معمارية غير مسبوقة، مع أبواب منزلقة تمتد من الأرض إلى السقف، وصولاً إلى المساحة المخصصة للتراس الرئيسي. كما سيتم استخدام ألواح زجاجية منحنية تتماشى مع المسطح الأرضي، والتي صممت بأعلى المعايير ومواصفات الجودة للحفاظ على المتطلبات الحرارية والعزل الصوتي. كما تم تصميم الهيكل الفولاذي للبناء بخبرة فائقة، ليشمل شرفات ناتئة واسعة وكبيرة الحجم، تُشكل نموذجاً حصرياً لبيئة عيش منسقة وجذابة وحصرية مصممة خصيصاً للفرد وتعكس شخصيته المتفردة.

وسيتم تشييد «أفا بالم جميرا» على أول قطعة أرض متميزة في نخلة جميرا، بجوار «وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي». وسيضم المشروع 17 مسكناً حصرياً، وسيشمل قصراً يتوج أعلى المبنى، والذي تم بيعه مؤخراً مقابل 220 مليون درهم. ويسهم المشروع، الذي يتألف من مسكن واحد فقط في كل طابق، في تحقيق الخصوصية الكاملة والراحة المتميزة للسكان.

ويُشكل مشروع «أفا بالم جميرا»، تحت إدارة مجموعة الضيافة العالمية «دورشيستر كوليكشن»، إحدى التحف المعمارية لشركة أمنيات، التي تعمل على رسم وصياغة مفاهيم وتجارب الرفاهية وتصميم نماذج متفردة لنمط الحياة الفاخرة.