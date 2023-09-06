صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال مسجلاً 30.98 جنيهاً في البنك المركزي، في حين واصل استقراره في البنوك المصرية مع أنباء عن تأجيل مراجعة صندوق النقد البرنامج التمويلي المصري، حيث سجل الدولار متوسط 30.84 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

مع إعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقراره، حيث سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

لم يطرأ تغيير على سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.80 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.90 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع.

ارتبكت السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة بعد انضمام مصر إلى تكتل "بريكس" حيث انخفض الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأيام الماضية، فيما عاود الدولار في السوق الموازية الصعود اليوم بعد أنباء بشأن تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي؛ مسجلاً 39 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

على الجانب الآخر تراجع سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 33.10 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.25 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 32.94 جنيهاً للشراء، مقابل 33.12 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

استقر سعر اليورو في السوق السوداء اليوم، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 41.88 جنيهاً للشراء، مقابل 42.95 جنيهاً للبيع.