«أبوظبي التجاري» يسعر سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن استكمال تسعير سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار لدعم تمويل أصول خضراء مؤهلة وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك.

وتم تسعير السندات الخضراء بهامش بلغ 125 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 5.5%. وتم تغطية الإصدار بواقع 2.9 مرة بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار، وهو ما يشكل دليلاً ملموساً على الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ومبادراته المتميزة للاستدامة، ويأتي إصدار السندات الخضراء انسجاماً مع الاستراتيجية المناخية للبنك وتعكس التزامه بدعم عملائه في التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وستؤول عائدات الإصدار لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة بما يتماشى مع إطار عمل البنك للسندات الخضراء.

وتم الإصدار الجديد عقب النجاح الذي حققه إصدار البنك لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2022.

ويؤكد هذا الإصدار التزام البنك بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع قرب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28.

ويأتي إصدار هذه السندات عقب التواصل مع المستثمرين المستهدفين خلال جولة ترويجية عالمية، ويستند إصدار السندات الخضراء هذه إلى نجاح إصدار سابق بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سبتمبر من عام 2022. وتؤكد عودة البنك إلى سوق السندات الخضراء التزامه الراسخ بالتمويل المسؤول وإطلاق المبادرات المستدامة التي تدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تصنيف

وحقق بنك أبوظبي التجاري هذا التسعير الناجح للسندات الخضراء بفضل تصنيفاته الائتمانية القوية وأبرزها تصنيف A وA-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف A+ وF1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش. كما حصل البنك على تصنيف «AA» من مؤشر «أم أس سي آي» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصنيف مخاطر متوسطة من ساستيناليتيكس لدرجة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يعدّ الإصدار الثاني للسندات الخضراء من بنك أبوظبي التجاري محطة مهمة في مسار تحقيق استراتيجيتنا المناخية الرامية إلى تمويل الحلول الكفيلة بالتصدي للتغير المناخي بما ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. وفيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، فإن بنك أبوظبي التجاري على أهبة الاستعداد لدعم نجاح عملائه في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وتعكس الأصداء الإيجابية لهذا الإصدار في أوساط المستثمرين القيمة التي يرونها في نهجنا في مجال التمويل المستدام. ولا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز التزامنا بالمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي فحسب، بل يتعدّاه إلى تأكيد مصداقية البنك في السوق ونقاط قوته في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن مساعينا الحثيثة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة».

وقال روبرت مولر، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار: «نحن فخورون بالتسعير الذي حققته السندات الخضراء الثانية من بنك أبوظبي التجاري، والذي جاء بمثابة دليلٍ واضح على فعالية استراتيجيتنا المناخية الطموحة وجودة نشاطنا الائتماني. وقد عكس الطلب القوي الذي شهدناه من هذه المجموعة المتنوعة من المستثمرين العالميين ثقتهم العالية ببنك أبوظبي التجاري والنهج الذي نتبنّاه تجاه إدارة المخاطر والفرص المتعلّقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفيما يواصل بنك أبوظبي التجاري توسيع محفظته من الأصول الخضراء بوتيرة متسارعة، أصبحت السندات الخضراء الآن جزءاً أساسياً من استراتيجية التمويل لدينا».



تمويل



وينسجم إصدار السندات مع التزام البنك بتقديم تمويل مستدام بقيمة 35 مليار درهم بحلول عام 2030. وستستخدم عائدات الإصدار لتمويل مشاريع مستدامة مؤهلة وفقاً لإطار عمل البنك للسندات الخضراء المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.

وبحلول 30 يونيو 2023، حققت محفظة القروض الخضراء المؤهلة لدى بنك أبوظبي التجاري نمواً ملموساً مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة بواقع 61% لتبلغ 1.65 مليار دولار أمريكي. وتستحوذ المباني الخضراء والطاقة المتجددة على الحصة الأكبر من هذه المحفظة بواقع 55% و26% على التوالي ليشكلا معاً ما يزيد على 80% منها. وتحقق هذه المحفظة تأثيراً كبيراً لمساهمتها في تفادي إطلاق 119 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقابل كل مليون درهم يتم استثمارها.