خلافات القوى العظمى تخيّم على «قمم آسيان»

يجتمع قادة دول جنوب شرق آسيا، مع كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين واليابانيين في سلسلة قمم تستضيفها إندونيسيا، للبحث في التنافس بين القوى الكبرى، وقضايا أخرى إقليمية على غرار مسألة بحر الصين الجنوبي والصواريخ الكورية الشمالية.

وتعقد رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي تضمّ عشر دول، قمماً منفصلة مع كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا، ما يفسح المجال للقوى الكبرى لحشد دعم بلدان التكتل.

وتحضر نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بدلاً من جو بايدن، فيما يشارك رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، عوضاً عن الرئيس شي جينبينغ.

وقال لي في مستهل قمة آسيان والصين: «نسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع خلافاتنا جانباً، نسعى للسلام بلا كلل، طالما أننا نلتزم الطريق الصحيح، بغض النظر عن العاصفة التي قد تأتي، فسيكون التعاون بين الصين وآسيان أكثر صلابة من أي وقت مضى بمواجهة جميع التحديات».

وستكون اجتماعات الأربعاء، ذات طابع إقليمي أكثر، قبل حضور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قمة لشرق آسيا يشارك فيها 18 بلداً الخميس، ويتوقع أن تتصدر قضايا جيوسياسية أوسع جدول أعمالها.

وقال المستشار الأميركي للأمن القومي، جايك ساليفان للصحافيين، إنّ نائبة الرئيس ستؤكّد في القمتين، على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المقرّر أن يحضر القمة، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول. وسيجتمعان مع لي في قمة آسيان+ثلاثة والتي يتوقّع أن تركّز على الخلاف بين الصين واليابان، على خلفية تصريف مياه ملوّثة معالجة من محطة فوكوشيما النووية.

وأكدت إندونيسيا لقمة قادة آسيان الثلاثاء أن التكتل لن يتحوّل إلى ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى، في ظل تفاقم التوتر بين الولايات والمتحدة والصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والحرب الروسية في أوكرانيا.

وسيكون الاجتماع الذي يضم لافروف وهاريس، أول لقاء عالي المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في جاكرتا في يوليو، عندما واجه وزير الخارجية الروسي الانتقادات الأمريكية والأوروبية لبلاده على خلفية حرب أوكرانيا.

وأكد مسؤول من جنوب شرق آسيا حضر اجتماعات الأربعاء، إنها ستُختتم ببيانات مشتركة بشأن توثيق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والمرتبط بالأمن الغذائي بين القوى و«آسيان».

وتوقّع أيضاً أن تتصدّر جدول الأعمال قضايا إقليمية أخرى مثل عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إنه سيضغط من أجل وحدة الصف بين آسيان وسيئول لمواجهة التهديدات النووية الصادرة عن بيونغيانغ. كذلك، ستكون ميانمار قضية رئيسية في القمم المنعقدة مع الصين التي تعد من أبرز حلفاء المجلس العسكري هناك.

وأكد الدبلوماسي من جنوب شرق آسيا، أن البيانات المشتركة الصادرة عن الاجتماعات ستتضمّن إشارات إلى بحر الصين الجنوبي وميانمار، إلا أنّ خبراء استبعدوا أن يواجه قادة آسيان، وزير الخارجية الصيني خشية إثارة حفيظة بكين.

وقال خبير الشؤون الخارجية لدى جامعة بيليتا هارابان الإندونيسية أليكسيوس جيمادو: «اتوقّع أن يتجنّب القادة مناقشة مسائل خلافية مثل الخريطة الصينية الجديدة، لن يخاطروا بالعلاقة مع القوى الكبرى».



