بلينكن يصل إلى أوكرانيا في زيارة لم يُعلن عنها من قبل



وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف اليوم الأربعاء في بادرة دعم مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة.

وتستغرق زيارة بلينكن يومين، حيث سيقضي الليل في أوكرانيا للمرة الأولى منذ ما قبل الحرب في فبراير

2022.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي إن بلينكن سيعلن على الأرجح عن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

وقال المسؤول إن من المتوقع أن يلتقي بلينكن، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير لكييف منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا وبمسؤولين كبار آخرين وشخصيات من المجتمع المدني.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم القول إن الهجوم المضاد بطيء وتعرقله تكتيكات ضعيفة، وهي انتقادات أغضبت مسؤولين أوكرانيين ودفعت كوليبا للرد عليهم بالقول "اخرسوا".

واستعادت أوكرانيا أكثر من عشرة قرى وتجمعات سكنية صغيرة لكن تقدم جنودها في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا أبطأته حقول الألغام والخنادق المحفورة لعدة كيلومترات.

والتزم مسؤولون أمريكيون الحذر فيما يتعلق بالانتقاد العلني لأساليب الجيش الأوكراني وقالوا الأسبوع الماضي إنهم رصدوا تقدما أوكرانيا ملحوظا في الساعات الاثنين والسبعين الماضية في جنوب شرق البلاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن واشنطن تود أن تجري مناقشة بشأن سير الهجوم مع الأوكرانيين وتقييم احتياجات ميدان المعركة إضافة إلى أي خطوات ربما تكون مطلوبة لتعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا قبل شهور الشتاء.

وأضاف "أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن نحصل على تقييم حقيقي من الأوكرانيين أنفسهم... نريد أن نرى ونسمع كيف يعتزمون المضي قدما في الأسابيع المقبلة".





