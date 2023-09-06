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أبطال (سفاح الجيزة) يكشفون كواليس المسلسل

9/6/2023 6:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يكشف أبطال المسلسل المصري "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، كواليس العمل وأسرار التحضير لشخصياته وأحداثه، التي يتفاعل معها الجمهور حالياً، منذ بدء عرضه على منصة شاهد، اليوم في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر.

وتصدر المسلسل المشهد الدرامي، وأصبح حديث السوشيال ميديا في مصر، لسرده أحداثاً مستوحى بعضها من قصة قاتل حقيقي في منطقة الجيزة "قذافي فراج عبدالعاطي"، الذي اشتهرت قضيته باسم "سفاح الجيزة"، لقتله 4 أشخاص خلال عامي 2015 و2017، وبعد وقوعه في أيدي الأجهزة بعد 5 سنوات، حُكم عليه بـ4 أحكام بالإعدام شنقاً في عام 2021، لكن الحكم لم يطبق حتى الساعة، بسبب طعنه فيه، وهو في انتظار المحاكمة المقبلة.

ويشارك أحمد فهمي في المسلسل النجمة الأردنية ركين سعد، بشخصية جذبت الجمهور، نظراً لدورها الذي يشكل لغزاً محيراً، فشخصية "زينة" ليست موجودة في الأساس، لكن المؤلفة التي شاركت في تأليف المسلسل إنجي أبو السعود، قالت إن وجود شخصية "زينة" لها أبعاد ستظهر في الحلقات المقبلة، المكونة من 8 حلقات وعرض منها حتى الآن 4 حلقات فقط.

والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وشاركت في الكتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، واستغرق تحضيره عامين، وشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد فهمي، وركين سعد، كل من باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهايدي خالد، وحنان يوسف.

وعن دور الفنانة المصرية حنان يوسف، والدة أحمد فهمي في المسلسل، قالت حنان إن الشخصية أثرت عليها كثيراً، ولا تستطيع الخروج منها بسهولة، قائلة إن "الشخصية أثرت على دماغي جداً"، وحظي دورها بإشادة من النقاد والجمهور، وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن أداءها للشخصية مبهر وفيه إبداع فني كبير وتلقائية.

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