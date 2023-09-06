أبطال (سفاح الجيزة) يكشفون كواليس المسلسل

أبطال (سفاح الجيزة) يكشفون كواليس المسلسل
التاريخ
9/6/2023 6:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يكشف أبطال المسلسل المصري "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، كواليس العمل وأسرار التحضير لشخصياته وأحداثه، التي يتفاعل معها الجمهور حالياً، منذ بدء عرضه على منصة شاهد، اليوم في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر.
وتصدر المسلسل المشهد الدرامي، وأصبح حديث السوشيال ميديا في مصر، لسرده أحداثاً مستوحى بعضها من قصة قاتل حقيقي في منطقة الجيزة "قذافي فراج عبدالعاطي"، الذي اشتهرت قضيته باسم "سفاح الجيزة"، لقتله 4 أشخاص خلال عامي 2015 و2017، وبعد وقوعه في أيدي الأجهزة بعد 5 سنوات، حُكم عليه بـ4 أحكام بالإعدام شنقاً في عام 2021، لكن الحكم لم يطبق حتى الساعة، بسبب طعنه فيه، وهو في انتظار المحاكمة المقبلة.
ويشارك أحمد فهمي في المسلسل النجمة الأردنية ركين سعد، بشخصية جذبت الجمهور، نظراً لدورها الذي يشكل لغزاً محيراً، فشخصية "زينة" ليست موجودة في الأساس، لكن المؤلفة التي شاركت في تأليف المسلسل إنجي أبو السعود، قالت إن وجود شخصية "زينة" لها أبعاد ستظهر في الحلقات المقبلة، المكونة من 8 حلقات وعرض منها حتى الآن 4 حلقات فقط.
والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وشاركت في الكتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، واستغرق تحضيره عامين، وشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد فهمي، وركين سعد، كل من باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهايدي خالد، وحنان يوسف.
وعن دور الفنانة المصرية حنان يوسف، والدة أحمد فهمي في المسلسل، قالت حنان إن الشخصية أثرت عليها كثيراً، ولا تستطيع الخروج منها بسهولة، قائلة إن "الشخصية أثرت على دماغي جداً"، وحظي دورها بإشادة من النقاد والجمهور، وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن أداءها للشخصية مبهر وفيه إبداع فني كبير وتلقائية.
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