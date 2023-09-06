ألتراس إشبيلية يرفض التعاقد مع راموس

قالت الرابطة: "باعتبارنا مجموعة من نادي إشبيلية منذ ما يقرب من 50 عاماً، نريد أن نعرب عن رفضنا لأولئك الذين اقترحوا التعاقد مع راموس".

وأضافت: "هذه الصفقة تمثل عدم احترام للقيم التي جعلتنا عظماء، وتهين الرموز والأساطير التي دافعت عن شعارنا، والآلاف من مشجعي إشبيلية ممن عانوا من تحقير هذا اللاعب لهم في الماضي".

وأردفت: "نحن نتحرك بالحب والفخر وليس بالحقد والكراهية، إنه تاريخ لجماهير هذا النادي".

وزادت: "نؤمن بأن اقتراح ضمه يفيد فقط مصالح الإدارة التي لا تفهم ما الذي يجعل إشبيلية نادياً رائعاً، وتبحث فقط عن مصالح شخصية أو مالية، سنظل بجوار النادي، وليس بجانب من يلطخونه بقراراتهم".

واختتمت: "قيم الكرامة واحترام الشعار والجماهير هي الأسس التي يجب الاستمرار عليها، نطالب بضرورة أن يتمتع النادي بالذاكرة القوية، وأن يدرس الوضع بشكل جيد".

وقام راموس باستفزاز جماهير إشبيلية خلال تواجده في ريال مدريد، بعد احتفاله بطريقه مثيرة أمام الجماهير الأندلسية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.