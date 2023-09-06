ألتراس إشبيلية يرفض التعاقد مع راموس

ألتراس إشبيلية يرفض التعاقد مع راموس
التاريخ
9/6/2023 6:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - رفض ألتراس إشبيلية في بيان رسمي التعاقد مع المدافع المخضرم سيرجيو راموس، مؤكدين أن الصفقة تمثل عدم احترام لقيم النادي، وأساطيره، ورموزه، وجماهيره.
قالت الرابطة: "باعتبارنا مجموعة من نادي إشبيلية منذ ما يقرب من 50 عاماً، نريد أن نعرب عن رفضنا لأولئك الذين اقترحوا التعاقد مع راموس".
وأضافت: "هذه الصفقة تمثل عدم احترام للقيم التي جعلتنا عظماء، وتهين الرموز والأساطير التي دافعت عن شعارنا، والآلاف من مشجعي إشبيلية ممن عانوا من تحقير هذا اللاعب لهم في الماضي".
وأردفت: "نحن نتحرك بالحب والفخر وليس بالحقد والكراهية، إنه تاريخ لجماهير هذا النادي".
وزادت: "نؤمن بأن اقتراح ضمه يفيد فقط مصالح الإدارة التي لا تفهم ما الذي يجعل إشبيلية نادياً رائعاً، وتبحث فقط عن مصالح شخصية أو مالية، سنظل بجوار النادي، وليس بجانب من يلطخونه بقراراتهم".
واختتمت: "قيم الكرامة واحترام الشعار والجماهير هي الأسس التي يجب الاستمرار عليها، نطالب بضرورة أن يتمتع النادي بالذاكرة القوية، وأن يدرس الوضع بشكل جيد".
وقام راموس باستفزاز جماهير إشبيلية خلال تواجده في ريال مدريد، بعد احتفاله بطريقه مثيرة أمام الجماهير الأندلسية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
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