الطلبيات الألمانية الصناعية تتراجع بشكل مفاجئ في شهر حزيران

(MENAFN
) صرح مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء بتاريخ 6 أيلول, أن الطلبيات الصناعية تراجعت بما يزيد عن التكهنات في شهر حزيران.
كما قلت الطلبيات بمعدل 11.7 بالمئة عن الشهر الماضي بشكل معدل موسمي. وكان بحث قامت به رويترز لآراء محللين تكهن تراجعاَ بنسبة 4 بالمئة.
كذلك يجابه الاقتصاد الألماني مجموعة من التحديات في الآونة الأخيرة، تبعاَ لما تلفت إليه التقارير الاقتصادية المعلنة حديثاَ. فقد بين استطلاع أعلن عنه يوم الثلاثاء الموافق 5 أيلول, أن النشاط في مجال الخدمات الألماني تقلص في آب لأول مرة في 2023. وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات (اتش سي أو بي) بالقراءة الأخيرة إلى 47.3 في شهر آب من 52.3 في حزيران، ليتراجع إلى ما هو أقل من مستوى 50 الذي يلفت إلى النمو.
في حين تراجع سهم مديري المشتريات المركب، الذي يضم الخدمات والتصنيع، إلى 44.6 في آب من 48.5 في شهر حزيران، محققاَ أقل قراءة له منذ شهر أيار 2020، عندما تسبب وباء كورونا بتعطل الأعمال غالباَ في أجزاء كبيرة من العالم.
واستثنت وزارة الاقتصاد الألمانية، تعافيا مستداما لاقتصاد البلاد في فترة الأشهر القادمة، وذلك تبعاَ إلى أسهم أولية كالطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.
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