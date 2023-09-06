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بيت الزكاة الكويت كانت ومازالت منارة للعمل الخيري حول العالم

9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام لبيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي، إن الكويت كانت ومازالت منارة للعمل الخيري ومد يد العون للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.
وأكد العازمي في تصريح صحافي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، أن العمل الخيري في الكويت ركيزة مشرفة في تاريخ عملها الإنساني، والتي تعززت بمسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، باعتباره قائدا للعمل الإنساني.
وأشار إلى أن الكويت تؤكد من خلال مواقفها على أنها كانت ومازالت سباقة للعمل الخيري ومد يد العون للجميع، مضيفا أن بيت الزكاة يعمل باعتباره جزءا من منظومة هذا العمل بما يعكس الركائز الأساسية في سياسة الكويت برعاية العمل الإنساني وتقديم المساعدات إلى كل المحتاجين والمنكوبين حول العالم.

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