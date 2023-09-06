بيت الزكاة الكويت كانت ومازالت منارة للعمل الخيري حول العالم
التاريخ
9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام لبيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي، إن الكويت كانت ومازالت منارة للعمل الخيري ومد يد العون للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.
وأكد العازمي في تصريح صحافي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، أن العمل الخيري في الكويت ركيزة مشرفة في تاريخ عملها الإنساني، والتي تعززت بمسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، باعتباره قائدا للعمل الإنساني.
وأشار إلى أن الكويت تؤكد من خلال مواقفها على أنها كانت ومازالت سباقة للعمل الخيري ومد يد العون للجميع، مضيفا أن بيت الزكاة يعمل باعتباره جزءا من منظومة هذا العمل بما يعكس الركائز الأساسية في سياسة الكويت برعاية العمل الإنساني وتقديم المساعدات إلى كل المحتاجين والمنكوبين حول العالم.
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