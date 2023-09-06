المواصلات افتتاح مكتب لتحصيل المديونيات في المطار غدا
التاريخ
9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة المواصلات عن افتتاح مكتب تحصيل مديونياتها نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين (المقيمين) في مطار الكويت الدولي T1 غدا الأربعاء 6 الجاري، والذي يعمل 24 ساعة لتقديم خدمة السداد من خلال الدفع عبر «كي.نت».
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