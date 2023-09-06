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الإعلام تبحث تنظيم حملة توعوية استعدادا للعام الدراسي بالتعاون مع التربية

9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الاعلام إنها بحثت سبل تدشين حملة إعلامية بالتعاون مع وزارة التربية استعدادا للعام الدراسي الجديد تتضمن توعية وإرشادات لأولياء الأمور والطلبة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
وقال وكيل الوزارة د.ناصر المحيسن في بيان صحافي ان الحملة ستتضمن توعية وإرشادات فيما يخص الدراسة ومستلزماتها والأدوار الواجب اتباعها من قبل الإدارات المدرسية وأولياء الأمور.
وأضاف المحيسن أن المسؤولين في وزارتي الاعلام والتربية بدأوا اجتماعات تنسيقية من أجل تسليط الضوء على استعدادات التربية والجهات ذات الشأن قبل انطلاق الدراسة بمختلف مراحلها.
وأشار الى أن هناك خطة إعلامية ايضا تهدف الى محاربة الظواهر السلبية في بعض المدارس مؤكدا الحرص «على ابنائنا الطلبة بمختلف الاعمار من كل ما يعتري العملية التعليمية».
وأكد المحيسن أن الحملة ستشمل جميع منصات وزارة الاعلام من تلفزيون وإذاعة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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