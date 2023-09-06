الإعلام تبحث تنظيم حملة توعوية استعدادا للعام الدراسي بالتعاون مع التربية
التاريخ
9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الاعلام إنها بحثت سبل تدشين حملة إعلامية بالتعاون مع وزارة التربية استعدادا للعام الدراسي الجديد تتضمن توعية وإرشادات لأولياء الأمور والطلبة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
وقال وكيل الوزارة د.ناصر المحيسن في بيان صحافي ان الحملة ستتضمن توعية وإرشادات فيما يخص الدراسة ومستلزماتها والأدوار الواجب اتباعها من قبل الإدارات المدرسية وأولياء الأمور.
وأضاف المحيسن أن المسؤولين في وزارتي الاعلام والتربية بدأوا اجتماعات تنسيقية من أجل تسليط الضوء على استعدادات التربية والجهات ذات الشأن قبل انطلاق الدراسة بمختلف مراحلها.
وأشار الى أن هناك خطة إعلامية ايضا تهدف الى محاربة الظواهر السلبية في بعض المدارس مؤكدا الحرص «على ابنائنا الطلبة بمختلف الاعمار من كل ما يعتري العملية التعليمية».
وأكد المحيسن أن الحملة ستشمل جميع منصات وزارة الاعلام من تلفزيون وإذاعة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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