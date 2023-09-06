السفير الروسي موسكو لم يطلب منها أن تلعب دور الوساطة في موضوع حقل الدرة
التاريخ
9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف إن أزمة حقل الدرة قد تم طرحها في الاجتماعات الروسية - الخليجية وعلى المستوى الثنائي الروسي - الكويتي بناء على طلب من الجانب الكويتي.
وأوضح جيلتوف - في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجمهورية - أن موسكو لم يطلب منها ان تقوم بدور الوساطة في هذه الأزمة، موضحا أنه لا بديل عن التسوية السياسية لهذه الازمة ولا خيارات أخرى.
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