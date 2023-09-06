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السفير الروسي موسكو لم يطلب منها أن تلعب دور الوساطة في موضوع حقل الدرة

9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف إن أزمة حقل الدرة قد تم طرحها في الاجتماعات الروسية - الخليجية وعلى المستوى الثنائي الروسي - الكويتي بناء على طلب من الجانب الكويتي.
وأوضح جيلتوف - في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجمهورية - أن موسكو لم يطلب منها ان تقوم بدور الوساطة في هذه الأزمة، موضحا أنه لا بديل عن التسوية السياسية لهذه الازمة ولا خيارات أخرى.

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