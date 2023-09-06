Wednesday, 06 September 2023 05:34 GMT

انعقاد منتدى ومعرض التجارة والسياحة الإندونيسي في الكويت 14 نوفمبر المقبل

9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قالت السفيرة الأندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا تعليقا على توقيع الكويت وبشكل رسمي وثيقة الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تاك) خلال انعقاد قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الـ43 المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، «أنا سعيدة جدا لتوقيع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد على وثيقة الانضمام إلى معاهدة (تاك) التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في منطقة جنوب شرقي آسيا من خلال تنظيم الحل السلمي للنزاعات بين الدول الموقعة على المعاهدة وعددها 54 دولة». وأضافت ماريانا: «تهانينا على التوقيع على هذه الاتفاقية التي أعتقد أنها علامة جيدة، لأن الكويت هي آخر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت عليها، وبالطبع نحن نتطلع إلى العمل مع الكويت، وأعتقد أننا سنشهد في المستقبل القريب المزيد من التعاون بين الكويت والدول الآسيوية، كما أعتقد أن الكويت تدرك أن آسيا تمثل سوقا محتملا جدا للاستثمار لها أو للتجارة لأن عدد سكانها يبلغ نحو 600 مليون نسمة، وهو رقم ضخم جدا وأعتقد أن ذلك سيفيد الكويت». وقالت ماريانا: «كما سيتيح هذا الانضمام لنا الفرصة لتعزيز تعاوننا في المجالات الاقتصادية وغيرها، وبالطبع سيكون ذلك مفيدا للكويت وللدول الآسيوية، ونحن نتطلع إلى انعقاد القمة المقبلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية، والذي من المتوقع عقدها هذا العام في الرياض».
وتابعت: «سنعقد منتدى ومعرض التجارة والسياحة الإندونيسي بدعم من غرفة التجارة والصناعة الكويتية في 14 نوفمبر. ونتوقع أن يأتي وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الكويت وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى، وسنقيم أيضا حفل استقبال ديبلوماسيا يوم 22 أكتوبر، وستأتي البعثة الثقافية الإندونيسية إلى الكويت بقيادة وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل السابقة، ونأمل أن يتيح هذا للكويت والديبلوماسيين الآخرين التعرف على مدينة نوسانتارا المذهلة، والتي ستكون العاصمة الجديدة لإندونيسيا، لأننا سننقل مدينة جاكرتا إلى جزيرة بورنيو، وسندعو جميع المستثمرين، وبخاصة من الكويت، للمشاركة في بناء هذه العاصمة الذكية الجديدة».

MENAFN06092023000130011022ID1107015224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث