93.8 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين الكويت وبريطانيا في 2022



أسامة دياب

عينت الحكومة البريطانية أوليفر كريستيان بمنصب المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والقنصل العام البريطاني لدى دبي، خلفا لسايمون بيني.

سوف يتولى أوليفر مهامه في رئاسة وتمثيل شؤون وزارة الأعمال والتجارة للحكومة البريطانية لدى المنطقة، والعمل بالشراكة مع الحكومات والشركات في المنطقة لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وفي الخارج. وقد بلغ حجم التبادل التجاري في 2022 بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط وباكستان 61.3 مليار جنيه استرليني، وبلغ حجم التبادل التجاري في نفس الفترة بين المملكة المتحدة والكويت إلى 4.7 مليارات جنيه إسترليني بزيادة 93.8% في 2021.

من جهتها، قالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوش: «إن شبكتنا التي تتكون من المفوضين التجاريين لجلالة الملك تمثل بريطانيا في جميع أنحاء العالم وتشجع التجارة والاستثمار وتمويل الصادرات في المملكة المتحدة. يسعدني أن أرحب بأوليفر في هذا المنصب وأنا واثقة من أنه سيبني على سجلنا المتميز في مجال التجارة في الشرق الأوسط وباكستان، ما سيوسع الفرص أمام الشركات البريطانية في واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم».

بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: نحن سعداء بالترحيب بأوليفر كريستيان كمفوض تجاري جديد لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان. إن التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والكويت في ازدهار مستمر مع تواجد العديد من الفرص المثيرة لتوسعة وتنويع الروابط الاقتصادية بيننا في السنوات المقبلة.

وأضافت لويس: ستوفر اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بمجرد إتمامها، فوائد هائلة للشركات والمستثمرين في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء. كما أنها ستساعد في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المملكة المتحدة والكويت وأيضا في منطقة الخليج بشكل عام».

أما أوليفر كريستيان، المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، فقال: «يشرفني تعييني في منصب المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان والقنصل العام البريطاني لدى دبي، فنحن تربطنا علاقات تجارية واستثمارية قوية في المنطقة، ويمكننا عمل المزيد لضمان بقاء المملكة المتحدة شريكا مفضلا لدولها، مستفيدين من الإمكانات التجارية الهائلة التي يمكن أن تمنحها اقتصادات دول المنطقة».

وأتطلع كذلك إلى قيادة الشبكة التجارية الممتازة لحكومة المملكة المتحدة في المنطقة، ودعم رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتنا التجارية وخلق فرص العمل والابتكار ودفع النمو الاقتصادي.