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محافظ الأحمدي الكويت لا تألو جهدا لدعم ذوي الاحتياجات ودمجهم في المجتمع

9/6/2023 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن الكويت لا تألو جهدا لدعم أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات، مشددا على أنها كانت دائما وأبدا سباقة في الاهتمام بهم ووضع القوانين التي تضمن حقوقهم وتسهم في دمجهم بالمجتمع، وتشجعهم على ممارسة الأنشطة والرياضات المختلفة، بل والمشاركة في البطولات المحلية والدولية عبر الهيئات والأندية العديدة التي تزخر بها الكويت.
جاء ذلك خلال استقباله امس رئيس نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري، وكابتن فريق المبارزة بالنادي سليمان التميمي ولاعبة الفريق خلود المطيري، حيث اطلع المحافظ خلال اللقاء على العديد من الإنجازات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية خاصة رياضة المبارزة، إضافة الى المشاركات والأنشطة المستقبلية للنادي خلال الفترة المقبلة، متمنيا للقائمين على النادي وجميع منتسبيه دوام التوفيق والنجاح في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.
من جانبه، قال رئيس نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري إن اللقاء كان مثمرا وتطرق الى العديد من الموضوعات التي تهم المعاقين في البلاد بوجه عام وفي محافظة الأحمدي بصفة خاصة، مشيرا إلى مخاطبة الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للرياضة لتوفير مقر للنادي بأحد مراكز الشباب داخل المحافظة لممارسة منتسبي النادي نشاطهم ومساعدتهم على تحقيق هذا الهدف بسهولة ويسر، بدلا من اللجوء إلى أماكن بعيدة عن مقار سكنهم ما يسبب لهم ولأسرهم الكثير من المشقة والتعب.
وأشار الهاجري إلى أن النادي يمثل محافظة الأحمدي ضمن 6 أندية موجودة في الكويت، وحاليا يوجد مقر بالإيجار في نادي المعاقين، لذا نسعى جاهدين لتوفير مقر أو صالة داخل محافظة الأحمدي لخدمة أبناء المحافظة، واستقطاب اكبر شريحة منهم لممارسة الألعاب والرياضات المختلفة، مبينا أن النادي يضم نحو 45 لاعبا ولاعبة شاركوا في عدة بطولات محلية ودولية وحققوا الكثير من الجوائز.

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