Wednesday, 06 September 2023 05:34 GMT

انطلاق سهيل للصيد بالدوحة بمشاركة كويتية

9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق بالعاصمة القطرية الدوحة أمس معرض «كتارا» الدولي للصيد والصقور السابع «سهيل 2023» بمشاركة أكثر من 190 شركة محلية ودولية من 18 دولة متخصصة في هذا المجال من بينها الكويت.
ويجمع المعرض، الذي يستمر حتى 9 الجاري، عشاق الصيد والقنص وهواة الرحلات وتربية الصقور ويعد أكبر ملتقى دولي لعرض أحدث الأسلحة والمستلزمات الخاصة بالقنص والرحلات وهواة تربية الصقور. ويهدف المعرض إلى المحافظة على تراث الصقارة ويعد بمنزلة ملتقى لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز العلاقات بين الشركات المتخصصة المحلية والدولية، كما يشمل المعرض هذا العام محاضرات علمية وأمسية شعرية إضافة إلى مسابقتين لأجمل جناح وأجمل برقع للصقر.
وقال مدير عام «كتارا» ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض «سهيل 2023» خالد السليطي، في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون قطر عقب افتتاح المعرض، إن المعرض لاقى إقبالا كبيرا من قبل محبي الصيد بالصقور ومحبي الصيد بالأسلحة الصيد إذ يشارك العديد من الشركات المحلية وغير المحلية المختصة في الصيد ومستلزمات الرحلات البرية في هذه النسخة السابعة للمعرض.
وأضاف السليطي أن هذه النسخة أكبر من حيث المساحة من النسخ السابقة للمعرض، حيث زادت المساحة بنسبة 10% وهناك حوالي 196 شركة مشاركة في هذه النسخة من شركات أسلحة ومستلزمات التخييم والطيور وهواة تربية الصقور، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في تقديم ما لديهم للجمهور من منتجات وأدوات ومستلزمات تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.
بدوره، قال صاحب شركة الخضري الكويتية لأدوات الصيد البرية يوسف الخضري إن هذه المشاركة السابعة لنا في معرض سهيل الذي انطلق لأول مرة عام 2017، مشيرا إلى حسن تنظيم القائمين على المعرض كما أن هناك زيادة في الإقبال من قبل الجمهور ومحبي الصيد على المعرض.
وأضاف الخضري أن المشاركة في المعرض تسهم في إبراز اسم الشركات الكويتية وقدرتها على المنافسة مع الشركات الأخرى وهذا الأمر يساهم في تطوير عمل الشركات لتقديم المزيد من الخدمات التي تعود للجمهور وأصحاب الشركات بالفائدة.
وبين أن هذا الملتقى يسهم في جمع محبي هواية الصيد بالأسلحة أو بالصقور وهي هواية ورياضة قديمة في الوقت ذاته، لافتا إلى أن الشركات الكويتية لها باع طويل في بيع الأسلحة الخاصة بالصيد ومستلزماتها.
بدوره، قال نائب المدير العام لشركة «رماي» الكويتية للأسلحة وذخائر الصيد د.فواز الحماد إن المعرض يشكل فرصة لأصحاب الشركات لتقديم ما لديهم من سلع وأدوات ومستلزمات مرخص ببيعها، لاسيما أن المعرض عبارة عن ملتقى دولي وتشارك فيه العديد من الشركات المحلية والدولية.
وأشاد الحماد بتميز التنظيم والترتيب في المعرض، مشيرا إلى الإقبال الكبير من الجمهور ومحبي الصيد ورحلات البر والقنص ومؤكدا أن الشركات الكويتية كانت من أوليات الشركات مساهمة في معرض سهيل على مدى سنواته الماضية.
وانطلق معرض سهيل لأول مرة في عام 2017، إذ يجمع الشركات المتخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات الرحلات البرية وهواة تربية الصقور والصيد بها من مختلف دول العالم ليشكل ملتقى ثقافيا وتراثيا واقتصاديا.

MENAFN06092023000130011022ID1107015221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث