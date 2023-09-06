القوى العاملة إلغاء تصريح العمل عبر أسهل خلال 14 يوما بالتنسيق مع الداخلية
التاريخ
9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أصبح بالإمكان إلغاء تصريح العمل.
وقالت الهيئة انه فيما يخص التعديل على تصريح العمل تم منح التعديل على البيانات مثل: الاسم باللغة العربية وتاريخ الميلاد والجنسية، وفي حال الرغبة بتعديلها، يرجى التقديم على خدمة إلغاء التأشيرة خلال 14 يوما من تاريخ الإصدار عبر خدمة «أسهل»، وبعدها مراجعة وزارة الداخلية لتعديل قاعدة بيانات العامل والتقديم على تصريح عمل جديد.
MENAFN06092023000130011022ID1107015220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.