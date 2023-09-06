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المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يوافقون على مقترح كويتي بشأن الذكاء الاصطناعي

9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافق مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع الدورة الـ 160 للمندوبين الدائمين، على مقترح الكويت بإدراج بند بشأن التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن البنود والقرارات التي سترفع إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء.
وقال مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرنا في القاهرة غانم الغانم لـ «كونا» عقب انتهاء الاجتماع، إن المندوبين الدائمين ناقشوا فيه مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سترفع إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
وأوضح السفير الغانم أن مجلس الجامعة وافق على مقترح الكويت بإدراج بند بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي نظرا لأهميته البارزة التي تتطلب التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات والمؤسسات المعنية به في الدول الأعضاء.
وأكد حرص الكويت على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون العربي إلى مستويات تلبي تطلعات الشعوب العربية، مشيرا إلى مناقشة المجلس العديد من البنود التي تصب في هذا الإطار.
وكانت أعمال الدورة العادية الـ 160 على مستوى المندوبين قد انطلقت صباح أمس الأول في مقر جامعة الدول العربية، حيث تسلمت المغرب رئاسة المجلس الوزاري من مصر.
وكان السفير الغانم ترأس وفد الكويت في اجتماع المندوبين الذي ضم في عضويته مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر.

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