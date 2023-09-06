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البرجس وضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية

9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق أنور البرجس اجتماع المجلس الأعلى للمرور السابع عشر بمقر وزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي، وسعود الجويسر نائبا عن وكيل وزارة التربية، ووكيل وزارة الإعلام د.م.ناصر محيسن، والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء عبدالله الرجيب، ومدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.رجاء المؤمن، والعميد خالد محمود نائبا عن مدير عام الإدارة العامة للمرور، ومدير مركز النقل والسلامة المرورية بجامعة الكويت د.فهد الركيبي، وأمين سر المجلس العميد سالم العجمي.
في بداية الاجتماع، رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق ومواصلة العمل الجاد لإيجاد حلول للمشكلات المرورية الآنية والمستقبلية بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وتسهيل حركة المركبات.
وخلال الاجتماع، تم بحث آلية تطبيق توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن إيجاد الحلول المناسبة لحركة النقل الجماعي بصفة عامة ونقل الطلبة بصفة خاصة وتأمين وسلامة حركة المرور مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، كما ناقش المجلس العديد من الجوانب المرورية والتنظيمية من بينها استعداد الوزارات والجهات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والعرض المرئي المقدم من أمانة سر المجلس بخصوص تشكيل عدد من اللجان الفنية المتعلقة بموضوع النقل الجماعي للركاب، والحملة التوعوية المرورية ولجنة دراسة وتنقيح اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وأخيرا اللجنة المكلفة بإعداد منهج التوعية المرورية المقرر لطلاب الصف الثاني عشر.
وأكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لاعتمادها وتحويلها إلى واقع ملموس.

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