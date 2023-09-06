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الخدمة الوطنية والبترول بحثا إجراءات تعيين المكلفين لدى المؤسسة

9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) زار مدير الخدمة الوطنية العسكرية العميد محمد الجسار، يرافقه عدد من ضباط الهيئة، مؤسسة البترول الكويتية، وكان في استقباله العضو المنتدب للموارد البشرية هشام الرفاعي.
وقد ناقش اللقاء أهم الأمور والمواضيع المتعلقة ضمن محور الزيارة، والتي تخص التنسيق بشأن إجراءات المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية وتعيينهم لدى المؤسسة.

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