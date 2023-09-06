الخدمة الوطنية والبترول بحثا إجراءات تعيين المكلفين لدى المؤسسة
التاريخ
9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) زار مدير الخدمة الوطنية العسكرية العميد محمد الجسار، يرافقه عدد من ضباط الهيئة، مؤسسة البترول الكويتية، وكان في استقباله العضو المنتدب للموارد البشرية هشام الرفاعي.
وقد ناقش اللقاء أهم الأمور والمواضيع المتعلقة ضمن محور الزيارة، والتي تخص التنسيق بشأن إجراءات المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية وتعيينهم لدى المؤسسة.
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