

استحداث المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني لتوفير قاعدة بيانات كاملة حيال الجهات الأجنبية التي تتلقى التبرعات وضعنا آلية لتحويل الأموال وتتبعها بما يكفل عدم استغلالها وتحصينها من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب





أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان أن العمل الإنساني والخيري إحدى الركائز الأساسية في سياسة الكويت الخارجية وجبلت عليه البلاد وأهلها وحكامها منذ نشأتها وقبل استقلالها إلى يومنا هذا.

وقال السفير المشعان، في لقاء مع «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، إن الكويت دأبت منذ نشأتها على نصرة المحتاجين في كل أنحاء العالم وتقديم الدعم والعون الإنساني لهم.

وأضاف أن ذلك يأتي من منطلق إنساني وديني واجتماعي وهذا متأصل في طباع الشعب الكويتي الأصيل وقيادته الحكيمة إلى أن اكتسبت الكويت سمعة عالمية كبيرة في المجال الإنساني والخيري وتبوأت مكانة مرموقة في مصاف دول العالم بأنها أكثر الدول في العالم نشاطا في هذا المجال ووصلت خيراتها إلى شتى بقاع العالم في سبيل التخفيف من معاناة الدول والشعوب بغض النظر عن الدين والانتماء والعرق والجنسية.

وأوضح أنه على المستوى الحكومي الرسمي يسهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية في تقديم الدعم والمساعدة للدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى.

وذكر أن ذلك يتم بتقديم القروض والمنح والمعونات لدعم التنمية الاقتصادية والبشرية في الدول النامية عن طريق مشاريع تسهم في دعم وتحسين كل القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها على مستوى العالم، لافتا كذلك إلى استضافة الكويت العديد من المؤتمرات الإنسانية لتخفيف معاناة الدول والشعوب التي تتعرض لأزمات إنسانية صعبة ومعقدة.

وعلى مستوى القطاع الأهلي، أفاد المشعان بأن الجهات الإنسانية والخيرية الكويتية تشكل علامة مهمة وبارزة في العمل الخيري والإنساني الكويتي، إذ قامت الجمعيات الخيرية الكويتية بتقديم المساعدات والتخفيف من معاناة المنكوبين والمحتاجين حول العالم وهو جزء من الواجب والحس الوطني الإنساني الذي عرفت عنه الكويت ويعبر عنه موقفها الرسمي قيادة وحكومة وشعبا.

وعلى مستوى وزارة الخارجية، أشار إلى أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «867/ثانيا» بتاريخ 7 أكتوبر 2001 الذي أناط بالوزارة مسؤولية الإشراف على العمل الإنساني الكويتي في الخارج، فإن «الخارجية» تسهم في تعزيز ريادة الكويت دوليا بما ينسجم مع مكانتها كمركز إنساني عالمي وبما يتوافق مع استراتيجيتها الرامية إلى تحصين العمل الإنساني والخيري الكويتي والقائمين عليه.

وقال إن وزارة الخارجية ممثلة بفريق العمل الإنساني بإدارة التنمية والتعاون الدولي وببعثاتها الديبلوماسية في الخارج تتولى الإشراف الكامل على كل أعمال الجهات الإنسانية والخيرية الكويتية ومتابعة كل المشاريع التي تقوم بها جميع الجهات الإنسانية والخيرية الكويتية.

وتابع السفير المشعان أنه تتم تسمية مسؤولين للعمل الإنساني في كل بعثة ديبلوماسية في الخارج لضمان حماية العمل الإنساني والخيري الكويتي من أي شائبة وصولا إلى المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية.

في هذا الشأن أشار إلى أن «الخارجية» استحدثت وأطلقت المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني التي تشرف عليها الوزارة كليا وتوفر قاعدة بيانات كاملة حيال كل الجهات الأجنبية التي تتلقى التبرعات الكويتية أو التي تتقدم بطلب الحصول على تبرعات خيرية من الجهات المانحة الكويتية.

وبين أن «الخارجية» تضطلع بدور مهم بشأن التبرعات المقدمة من الجهات الإنسانية والخيرية الكويتية إلى الخارج ومتابعة ما يتم صرفه لتنظيم النشاط الإنساني الكويتي في الخارج وصيانته وحمايته من شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأفاد في هذا الإطار بأن المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني لوزارة الخارجية تقوم بحصر التعامل مع الجهات الإنسانية التي يتم اعتمادها من الوزارة فقط بعد أن تقوم الجهة الأجنبية الراغبة في الحصول على الاعتماد بتلبية المتطلبات والشروط اللازمة حتى يتم اعتمادها.

وذكر السفير المشعان أن هذه الشروط تتضمن العديد من المتطلبات التي يجب على الجهة الأجنبية استيفاؤها، من بينها شرط أن تكون تلك الوثائق مصدقة من سفارة الكويت إلى أن أصبح عدد الجهات المعتمدة في وزارة الخارجية عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني 951 جهة مقسمة على مختلف قارات العالم.

وأضاف أنه يمكن للجهات الإنسانية والخيرية الكويتية التعامل هذه الجهات الأجنبية المعتمدة فقط في الخارج وذلك حماية لمؤسسات العمل الإنساني والخيري الكويتية من التعامل مع أي جهة مشبوهة وتحصينا للعمل الإنساني والخيري الكويتي من أي شائبة سواء في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مخاطر التعرض لاستغلال تلك الأعمال.

علاوة على ذلك، أفاد بأن المنظومة الإلكترونية المذكورة تسمح للجهات الإنسانية والخيرية الكويتية بالاطلاع على كل طلبات الدعم والمساعدة التي تتقدم بها الجهات الأجنبية المعتمدة في مختلف البلدان بما يكفل تجنب الازدواجية في تقديم الدعم ومراقبة كل الأموال والتبرعات والتحويلات المالية من خلال وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية في الخارج حماية لسمعة العمل الإنساني والخيري الكويتي وعدم استغلال تلك الأموال لأغراض أخرى.

ولفت السفير المشعان إلى أنه تماشيا مع ما تم ذكره وضعت «الخارجية» آلية لتحويل الأموال وتتبعها والمقدمة من الجهات الإنسانية والخيرية الكويتية للجهات الأجنبية المعتمدة في الخارج عبر خدمة مسار للتحويل المالي في المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني بما يكفل عدم استغلال تلك الأموال وكذلك تحصينها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن الجهات الإنسانية والخيرية الكويتية تقوم بتحويل الأموال إلى حساب وزارة الخارجية التي تقوم من ثم بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بتحويل الأموال إلى حساب البعثات الديبلوماسية بالخارج ومن حساب البعثات الديبلوماسية إلى حساب الجهات الأجنبية المعتمدة.

وقال إن ذلك يتم بما لا يتعارض مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المتلقية للتبرعات بحيث تشرف البعثات الديبلوماسية على عمل الجمعيات في الخارج والتأكد من استخدام الأموال في الغرض المخصص لها ومتابعة مشاريعها تحصينا للعمل الإنساني والخيري الكويتي ومؤسساته وحمايته.

وتابع أن «الخارجية» تسهم كذلك في تسهيل زيارات ومهام الوفود الإنسانية والخيرية الكويتية إلى الخارج ومتابعتها إذ ألزمت الوزارة كل الوفود الإنسانية والخيرية بتسجيل بيانات الزيارة والسفر عبر المسافر الآمن في المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني، سواء كانت هذه الزيارة لأغراض إغاثية أو خيرية وإنسانية أو لمتابعة الجمعية لأعمالها الإغاثية والخيرية أو المشاركة بأي مؤتمر إنساني.

وقال السفير المشعان إن ذلك يتم لتحصين القائمين على الوفود الإنسانية والخيرية وضمانا لسلامتهم وتقديم الدعم والمساعدة عبر البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج فبمجرد تسجيل الوفود الإنسانية والخيرية لبياناتها يأتي إشعار لوزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية في الخارج تتضمن كل المعلومات عن الوفد المسافر ومواعيد الوصول والمغادرة وما الغرض من السفر.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية ستعمل على تطوير المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني عبر إطلاقها منصة بيان لحماية أموال التبرعات الخيرية الكويتية من أي ثغرات أو خروقات أمنية في سبيل صون العمل الإنساني والخيري الكويتي وحمايته من شوائب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضحا أن الوزارة تعكف على إطلاق تلك المنصة في القريب العاجل.